Я не люблю много говорить. Знаю, что бой с Головкиным будет трудным, но я готов к нему - Альварес

Мексиканский боксер пообещал подарить фанатам зрелище.
Вчера 07:46
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- Сауль "Канело" Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина
Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) заявил, что готов к любому повороту событий в поединке 16 сентября, в котором ему будет противостоять чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).
"Спасибо всем за поддержку. Вы знаете меня: я не люблю много говорить. Я просто хочу сказать, что я готов. Я знаю, что это будет очень трудный бой, но я готов к нему. Я хочу, чтобы вы все насладились этим поединком так, как им буду наслаждаться я. Увидимся в субботу", - сказал Альварес на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Сам Головкин пообещал исторический бой, отметив большую значимость поединка как для боксеров, так и для всего бокса.
Бой Головкина и Альвареса станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV). На кону поединка будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
"Спасибо всем за поддержку. Вы знаете меня: я не люблю много говорить. Я просто хочу сказать, что я готов. Я знаю, что это будет очень трудный бой, но я готов к нему. Я хочу, чтобы вы все насладились этим поединком так, как им буду наслаждаться я. Увидимся в субботу", - сказал Альварес на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Сам Головкин пообещал исторический бой, отметив большую значимость поединка как для боксеров, так и для всего бокса.
Бой Головкина и Альвареса станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV). На кону поединка будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.