Я знаю, что для нас с "Канело" это самый большой день. 16 сентября будет исторический бой - Головкин

GGG добавил, что это большое время и для бокса.
Вчера 07:36
Ссылки по теме:
- За дебютный бой "Канело" получил 60 долларов, а с Головкиным заработает восьмизначную сумму - Дэн Рафаэль
- Один удар и жизнь другого изменится навсегда. Отправимся домой или в больницу - Головкин о рисках в бою с "Канело"
- Головкин отметил историческую значимость победы в бою с "Канело"
Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) выступил с речью на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе, посвященной предстоящему бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Я очень рад видеть всех в Лас-Вегасе. Хочу поблагодарить промоутеров - они проделали отличную работу, спонсоров и организаторов, которые поддерживали меня и сделали это событие, а также телеканал HBO PPV.
Это большое время для бокса. Я не хочу много говорить. Я готов, уважаю команду "Канело". Я знаю, что для нас это самый большой день, даже не для нас, а для бокса. Наконец-то, добро пожаловать 16 сентября на арену T-Mobile, это большой исторический бой. Увидимся 16 сентября", - сказал Головкин.
Ранее боксеры встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции перед боем, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile. Вечер бокса будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от "Канело".
"Я очень рад видеть всех в Лас-Вегасе. Хочу поблагодарить промоутеров - они проделали отличную работу, спонсоров и организаторов, которые поддерживали меня и сделали это событие, а также телеканал HBO PPV.
Это большое время для бокса. Я не хочу много говорить. Я готов, уважаю команду "Канело". Я знаю, что для нас это самый большой день, даже не для нас, а для бокса. Наконец-то, добро пожаловать 16 сентября на арену T-Mobile, это большой исторический бой. Увидимся 16 сентября", - сказал Головкин.
Ранее боксеры встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции перед боем, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile. Вечер бокса будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от "Канело".