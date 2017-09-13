Вторая половина боя с "Канело" будет сумасшедшая, это будет похоже на уличную драку - Головкин

Казахстанец добавил, что поединок будет непростым для них обоих.
Вчера 09:17
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Геннадий Головкин. Фото: vk.com/ggolovkin
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) признался, что не ждет легкого боя, когда 16 сентября встретится в ринге с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО)
"Это будет нелегкий бой как для меня, так и для него. Я думаю, что несколько раундов будут очень близкими. Он будет изучать мою стратегию, а я его. Но мне кажется, что вторая половина будет гораздо ярче. Она будет сумасшедшая, это будет похоже на уличную драку. Так что большой день грядет. Время боя с самым сложным соперником в карьере приближается, я очень взволнован", - цитирует Головкина BoxingScene.com.
Ранее казахстанец отметил, что один удар способен изменить ход не только поединка, но и карьеры боксеров. "Никто из нас точно не знает, куда мы отправимся, когда все это закончится. Домой или в больницу", - добавил он.
Также Головикн дал понять, что настроен только на победу в бою: "Я привез с собой мои пояса и собираюсь вернуться с ними домой".
В предстоящем бою Головкин выставит на кон все свои четыре титула, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным.
Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring, который выставит мексиканец. Кроме того, WBC разработал для победителя их противостояний специальный пояс.
Сам бой Головкин - Альварес пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
"Это будет нелегкий бой как для меня, так и для него. Я думаю, что несколько раундов будут очень близкими. Он будет изучать мою стратегию, а я его. Но мне кажется, что вторая половина будет гораздо ярче. Она будет сумасшедшая, это будет похоже на уличную драку. Так что большой день грядет. Время боя с самым сложным соперником в карьере приближается, я очень взволнован", - цитирует Головкина BoxingScene.com.
Ранее казахстанец отметил, что один удар способен изменить ход не только поединка, но и карьеры боксеров. "Никто из нас точно не знает, куда мы отправимся, когда все это закончится. Домой или в больницу", - добавил он.
Также Головикн дал понять, что настроен только на победу в бою: "Я привез с собой мои пояса и собираюсь вернуться с ними домой".
В предстоящем бою Головкин выставит на кон все свои четыре титула, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным.
Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring, который выставит мексиканец. Кроме того, WBC разработал для победителя их противостояний специальный пояс.
Сам бой Головкин - Альварес пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.