Я привез с собой мои пояса и собираюсь вернуться с ними домой - Головкин

GGG дал понять, что в предстоящем бою с "Канело" настроен только на победу.
Вчера 08:28
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Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, дал понять, что настроен только на победу в бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), намеченном на 16 сентября.
"Я привез с собой мои пояса и собираюсь вернуться с ними домой", - написал Головкин в своем твиттере.
В предстоящем бою Головкин выставит на кон все свои четыре титула, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным.
Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring, который выставит мексиканец. Кроме того, WBC разработал для победителя их противостояний специальный пояс.
Сам бой Головкин - Альварес пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
"Я привез с собой мои пояса и собираюсь вернуться с ними домой", - написал Головкин в своем твиттере.
В предстоящем бою Головкин выставит на кон все свои четыре титула, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным.
Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring, который выставит мексиканец. Кроме того, WBC разработал для победителя их противостояний специальный пояс.
Сам бой Головкин - Альварес пройдет при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
I brought my belts with me and I am going to bring them back home#GGG #teamGGG #allthebelts pic.twitter.com/lGDixDraYx— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 13 сентября 2017 г.