Один удар и жизнь другого изменится навсегда. Отправимся домой или в больницу - Головкин о рисках в бою с "Канело"

GGG оценил опасность предстоящего поединка.
13 сентября 20:56
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Геннадий Головкин. Фото: HBO Boxing
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) признался, что осознает всю опасность, которую представляет предстоящий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Один удар от любого из нас может изменить жизнь другого навсегда. Мы осознаем риски для нас обоих в поединке такого масштаба. Никто из нас точно не знает, куда мы отправимся, когда все это закончится. Домой или в больницу.
У меня есть моя сила, но и "Канело" она есть. Мы оба понимает, какую опасность это представляет для нас", - заявил Головкин, слова которого приводит Daily Mail.
Ранее казахстанец также выразил мнение, что его бой против мексиканца займет свое место в истории бокса, а также изменит в лучшую сторону его карьеру.
Добавим, что Головкин и "Канело" уже прибыли в Лас-Вегас, где 16 сентября на арене T-Mobile и состоится их поединок. На кону помимо титулов казахстанца будут стоять звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца. Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
"Один удар от любого из нас может изменить жизнь другого навсегда. Мы осознаем риски для нас обоих в поединке такого масштаба. Никто из нас точно не знает, куда мы отправимся, когда все это закончится. Домой или в больницу.
У меня есть моя сила, но и "Канело" она есть. Мы оба понимает, какую опасность это представляет для нас", - заявил Головкин, слова которого приводит Daily Mail.
Ранее казахстанец также выразил мнение, что его бой против мексиканца займет свое место в истории бокса, а также изменит в лучшую сторону его карьеру.
Добавим, что Головкин и "Канело" уже прибыли в Лас-Вегас, где 16 сентября на арене T-Mobile и состоится их поединок. На кону помимо титулов казахстанца будут стоять звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца. Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.