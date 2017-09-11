Головкин отметил историческую значимость победы в бою с "Канело"

Казахстанский боксер выставит на кон все свои четыре чемпионских пояса.
13 сентября 16:22
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Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) уверен, что его бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) займет свое место в истории бокса, сообщает BoxingScene.com.
"Я хочу выиграть этот бой, потому что для меня это будет словно что-то из истории, как Леонард против Хаглера. После нашего боя, я верю, что средний дивизион снова воспрянет. Этот поединок - огромное событие для меня и "Канело", но особенно для меня.
Средний вес имеет долгую историю. Я помню множество великих чемпионов, вроде Карлоса Монсона, Шугар Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Бернарда Хопкинса. Однако сейчас создается новая история. Это наше время. Наш дивизион богат великими событиями. Быть чемпионом значит очень многое", - сказал Головкин.
Добавим, что казахстанец, как и мексиканец, уже прибыл в Лас-Вегас, где 16 сентября на арене T-Mobile и состоится их поединок. Ранее Головкин признался, что бой с "Канело" в лучшую сторону изменит его карьеру.
На кону будут стоять четыре титула Triple G, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от "Канело", а также специальный пояс от WBC.
По времени Астаны поединок состоится утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
"Я хочу выиграть этот бой, потому что для меня это будет словно что-то из истории, как Леонард против Хаглера. После нашего боя, я верю, что средний дивизион снова воспрянет. Этот поединок - огромное событие для меня и "Канело", но особенно для меня.
Средний вес имеет долгую историю. Я помню множество великих чемпионов, вроде Карлоса Монсона, Шугар Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Бернарда Хопкинса. Однако сейчас создается новая история. Это наше время. Наш дивизион богат великими событиями. Быть чемпионом значит очень многое", - сказал Головкин.
Добавим, что казахстанец, как и мексиканец, уже прибыл в Лас-Вегас, где 16 сентября на арене T-Mobile и состоится их поединок. Ранее Головкин признался, что бой с "Канело" в лучшую сторону изменит его карьеру.
На кону будут стоять четыре титула Triple G, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от "Канело", а также специальный пояс от WBC.
По времени Астаны поединок состоится утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.