Всю карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел. Но после поединка с "Канело" это закончится - Головкин

Также GGG рассказал, как он меняется в ринге и за его пределами.
13 сентября 14:38
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин после своего приезда в Лас-Вегас прокомментировал предстоящий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"Удивительно быть в Лас-Вегасе. Главное, что бой наконец-то состоится здесь. До выхода на ринг я - Геннадий Головкин. После выхода в ринг я превращусь в Triple G. Это не значит, что я становлюсь злым. Я просто более сосредоточен. Это идеальный бой для фанатов. И идеальный бой для меня. Мне это понравится.
Я хотел драться с Альваресом после его боя с Котто, когда он стал обязательным соперником. Я представитель старой школы. Я уверен, что должен быть только один чемпион. Всю мою карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел [Феликс Штурм, Серхио Мартинес, Мигель Котто]. Однако теперь это закончится в субботу вечером", - приводит слова Головкина BoxingScene.
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию это вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.