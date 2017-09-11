Промоутер Головкина объяснил ситуацию вокруг титула WBC в бою с "Канело"

Поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер объяснил ситуацию вокруг титула Всемирного боксерского совета (WBC) в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Стало известно точное время начала боя Головкин - "Канело" Альварес
Леффлер подтвердил ранее озвученную информацию о том, что Головкин выставит на кон чемпионский титул по версии WBC. "Подтверждаю, Геннадий выставит на кон все четыре титула. Так получилось, что "Канело" не претендует на титул по версии WBC. Это значит, что в случае поражения Головкина, титул по версии WBC станет вакантным", - приводит слова Леффлера vRINGe.com.
Промоутер казахстанца, ссылаясь на правила WBC, утверждает, что Головкин обязан выставить титул на кон. "Таковы правила организации. Геннадий вынужден защитить титул, ведь он дерется в чемпионском поединке в лимите среднего веса. Если бы поединок проходил в договорной весовой категории, тогда у него была бы возможность не ставить титул на кон".