"Гена покажет, кто в ринге хозяин". Как казахстанские звезды ждут боя Головкин - Альварес

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
>>>
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Гена покажет, кто в ринге хозяин". Как казахстанские звезды ждут боя Головкин - Альварес

Поединок состоится утром 17 сентября по времени Астаны.

Bahytzhan Nurpeisov

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5 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта HBO.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта HBO.com
Известные личности Казахстана поделились своими ожиданиями от грядущего поединка чемпиона мира по версям WBA(Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) передает корреспондент Vesti.kz.

Известный казахстанский продюсер Алуа Конарова пожелала Головкину терпения и сил.

"Альварес - молодой боксер. Намного моложе Геннадия. У него много побед. Он чемпион мира и он очень силен. Вот трудно предсказывать. Я смотрела прошлый бой и мне показалось, что соперник Гены был сильнее.Это чисто мое мнение. Его победа по очкам для меня была спорной. В этот раз, я надеюсь, что Гена подготовился и достойно представит нашу страну в этом бою. Хочется верить в победу. Но его соперник по-настоящему силен. Я хочу пожелать Гене терпения и удачи. Правильной тактики и сил.

Лидер популярной казахстанской группы "Домино" Закир Егембердиев назвал Альвареса самым сильными из соперников Головкина.

"Альварес добился всего сам. Он дрался с большими чемпионами, с такими как Мейвезер, Котто. Молодой, но имеет больше боев чем Гена. Он тоже нокаутер. "Канело" будет выносливее благодаря своему возрасту. Однако Гена сможет выиграть. Главное ему собраться.

В последнем бою Головкин немного нервничал. Он не работал по "этажам", а все время бил в голову. Прежний Гена работал и в печень, и в корпус. С "Канело" нужно работать именно так. При этом, нужно с первого раунда показать, кто в ринге хозяин. Если он даст слабинку, то будет сложно".



Известный казахстанский актер, каскадер и телеведущий Ерден Телемисов сделал уверенный прогноз на бой.

"Головкин нокаутирует Сауля в восьмом-десятом раунде. Я обязательно посмотрю на это зрелище. Собираюсь вместе с друзьями в пабе. Перед Геной стоит серьезная задача. Это - огромная ответственность перед своими фанатами. Я уверен, что Гена это сделает! Как же может быть иначе, ведь он лучший боксер современности!"

Популярный казахстанский исполнитель Ерлан Алимов ранее сам занимался боксом и легко объяснил, как Головкин может победить в этом бою.

"Головкин очень сильно бьет с обеих рук. Я надеюсь, что он победит. Есть вопросы к его функционалке. Ведь Альварес очень быстрый боксер, пусть и не такой бьющий. Бой вряд ли пройдет до конца. Он закончится раньше. Не понятно, кто победит. Надеюсь, что будет Гена. Головкин сделал упор на функциональную готовность. Он тренировался на базе, которая расположена высоко над уровнем моря. Это позволяло готовиться при более серьезных нагрузках.

Я считаю, Гена и его тренер сделали большие выводы после последнего боя. Он готов прекрасно функционально и физически. Я думаю, что он победит! Он знает технику "Канело", которая вряд ли сильно изменилась с времени их спарринга. Тренер Гены хорошо знает Альвареса. Я надеюсь, что они выстроят свою схему, свой рисунок на бой. Если Гена все это учтет и покажет, то он победит. Я очень надеюсь, что он уронит "Канело". Только победы, Гена!", - отметил Алимов.

Чемпион Олимпиады-2016 по плаванию Дмитрий Баландин поделился своими ожиданиями.

 "Я, как и все казахстанцы, буду смотреть этот бой. Головкина ждет серьезное испытание в лице мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Я уверен, что этот бой будет лучшим в году. Шансы боксеров 50 на 50. Будем болеть за нашего Гену. Весь Казахстан будет с ним в этом бою". 



Лидер известной в Казахстане кубинской группы Sin Frоntera Родин заявил, что не сомневается в победе Головкина.

"Если у меня будет возможность, я обязательно посмотрю этот бой. Головкин - удивительный боец. У него есть свой стиль. Он лучший в своем весе. Я уверен, что он победит "Канело". На мой взгляд шансы 75 на 25. Я буду болеть за GGG".

Одна из самых популярных девушек в казахстанском боксе, двойник актрисы Анджелины Джоли - Зарина Цолоева уверена, что совместная поддержка всех казахстанцев окажет посильную помощь Головкину в поединке с Альваресом.

"Мое мнение - они оба в прекрасной форме. "Канело" помоложе и сейчас у него самый подходящий возраст для главного поединка. Тем не менее, я считаю, что Головкин сможет победить. Все сейчас переживают за него. И нам нужно держать за него кулаки, ведь все наши пожелания передаются в космос. Я думаю, если мы будем его поддерживать, то ему удастся победить".



Вечер бокса Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, а посмотреть его можно здесь. Бои андеркарта начнутся в 6:00 по времени Астаны, а главный поединок - в 8:50. 

Все новости по бою Головкин - Альварес.
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Тимур Хакимов Сегодня 17:59
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Молодцы, что поддерживаете Геннадия Головкина!
Я тоже, верю что победит!
Ответить 1
 
Davor Shuker Сегодня 18:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Тимур Хакимов, весь Казахстан верить и ждёт
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Сегодня 18:39
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
Кроме Баландина никого не узнал) типа эксперты
Ответить 1
 
Éric Kim Сегодня 19:21
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Нурик тоже самое хотел сказать, кроме Баландина никого не знаю.
Ответить 0
 
есенгали уринов Сегодня 19:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Зарина она боксёр за сборный кз выступала
Ответить 0
 