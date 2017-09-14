"Гена покажет, кто в ринге хозяин". Как казахстанские звезды ждут боя Головкин - Альварес

Поединок состоится утром 17 сентября по времени Астаны.
Сегодня 17:42
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Геннадий Головкин. Фото с сайта HBO.com
Известные личности Казахстана поделились своими ожиданиями от грядущего поединка чемпиона мира по версям WBA(Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) передает корреспондент Vesti.kz.
Известный казахстанский продюсер Алуа Конарова пожелала Головкину терпения и сил.
"Альварес - молодой боксер. Намного моложе Геннадия. У него много побед. Он чемпион мира и он очень силен. Вот трудно предсказывать. Я смотрела прошлый бой и мне показалось, что соперник Гены был сильнее.Это чисто мое мнение. Его победа по очкам для меня была спорной. В этот раз, я надеюсь, что Гена подготовился и достойно представит нашу страну в этом бою. Хочется верить в победу. Но его соперник по-настоящему силен. Я хочу пожелать Гене терпения и удачи. Правильной тактики и сил.
Лидер популярной казахстанской группы "Домино" Закир Егембердиев назвал Альвареса самым сильными из соперников Головкина.
"Альварес добился всего сам. Он дрался с большими чемпионами, с такими как Мейвезер, Котто. Молодой, но имеет больше боев чем Гена. Он тоже нокаутер. "Канело" будет выносливее благодаря своему возрасту. Однако Гена сможет выиграть. Главное ему собраться.
В последнем бою Головкин немного нервничал. Он не работал по "этажам", а все время бил в голову. Прежний Гена работал и в печень, и в корпус. С "Канело" нужно работать именно так. При этом, нужно с первого раунда показать, кто в ринге хозяин. Если он даст слабинку, то будет сложно".
Известный казахстанский актер, каскадер и телеведущий Ерден Телемисов сделал уверенный прогноз на бой.
"Головкин нокаутирует Сауля в восьмом-десятом раунде. Я обязательно посмотрю на это зрелище. Собираюсь вместе с друзьями в пабе. Перед Геной стоит серьезная задача. Это - огромная ответственность перед своими фанатами. Я уверен, что Гена это сделает! Как же может быть иначе, ведь он лучший боксер современности!"
Популярный казахстанский исполнитель Ерлан Алимов ранее сам занимался боксом и легко объяснил, как Головкин может победить в этом бою.
"Головкин очень сильно бьет с обеих рук. Я надеюсь, что он победит. Есть вопросы к его функционалке. Ведь Альварес очень быстрый боксер, пусть и не такой бьющий. Бой вряд ли пройдет до конца. Он закончится раньше. Не понятно, кто победит. Надеюсь, что будет Гена. Головкин сделал упор на функциональную готовность. Он тренировался на базе, которая расположена высоко над уровнем моря. Это позволяло готовиться при более серьезных нагрузках.
Я считаю, Гена и его тренер сделали большие выводы после последнего боя. Он готов прекрасно функционально и физически. Я думаю, что он победит! Он знает технику "Канело", которая вряд ли сильно изменилась с времени их спарринга. Тренер Гены хорошо знает Альвареса. Я надеюсь, что они выстроят свою схему, свой рисунок на бой. Если Гена все это учтет и покажет, то он победит. Я очень надеюсь, что он уронит "Канело". Только победы, Гена!", - отметил Алимов.
Чемпион Олимпиады-2016 по плаванию Дмитрий Баландин поделился своими ожиданиями.
"Я, как и все казахстанцы, буду смотреть этот бой. Головкина ждет серьезное испытание в лице мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Я уверен, что этот бой будет лучшим в году. Шансы боксеров 50 на 50. Будем болеть за нашего Гену. Весь Казахстан будет с ним в этом бою".
Лидер известной в Казахстане кубинской группы Sin Frоntera Родин заявил, что не сомневается в победе Головкина.
"Если у меня будет возможность, я обязательно посмотрю этот бой. Головкин - удивительный боец. У него есть свой стиль. Он лучший в своем весе. Я уверен, что он победит "Канело". На мой взгляд шансы 75 на 25. Я буду болеть за GGG".
Одна из самых популярных девушек в казахстанском боксе, двойник актрисы Анджелины Джоли - Зарина Цолоева уверена, что совместная поддержка всех казахстанцев окажет посильную помощь Головкину в поединке с Альваресом.
"Мое мнение - они оба в прекрасной форме. "Канело" помоложе и сейчас у него самый подходящий возраст для главного поединка. Тем не менее, я считаю, что Головкин сможет победить. Все сейчас переживают за него. И нам нужно держать за него кулаки, ведь все наши пожелания передаются в космос. Я думаю, если мы будем его поддерживать, то ему удастся победить".
Вечер бокса Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, а посмотреть его можно здесь. Бои андеркарта начнутся в 6:00 по времени Астаны, а главный поединок - в 8:50.
Все новости по бою Головкин - Альварес.
Известный казахстанский продюсер Алуа Конарова пожелала Головкину терпения и сил.
"Альварес - молодой боксер. Намного моложе Геннадия. У него много побед. Он чемпион мира и он очень силен. Вот трудно предсказывать. Я смотрела прошлый бой и мне показалось, что соперник Гены был сильнее.Это чисто мое мнение. Его победа по очкам для меня была спорной. В этот раз, я надеюсь, что Гена подготовился и достойно представит нашу страну в этом бою. Хочется верить в победу. Но его соперник по-настоящему силен. Я хочу пожелать Гене терпения и удачи. Правильной тактики и сил.
Лидер популярной казахстанской группы "Домино" Закир Егембердиев назвал Альвареса самым сильными из соперников Головкина.
"Альварес добился всего сам. Он дрался с большими чемпионами, с такими как Мейвезер, Котто. Молодой, но имеет больше боев чем Гена. Он тоже нокаутер. "Канело" будет выносливее благодаря своему возрасту. Однако Гена сможет выиграть. Главное ему собраться.
В последнем бою Головкин немного нервничал. Он не работал по "этажам", а все время бил в голову. Прежний Гена работал и в печень, и в корпус. С "Канело" нужно работать именно так. При этом, нужно с первого раунда показать, кто в ринге хозяин. Если он даст слабинку, то будет сложно".
Известный казахстанский актер, каскадер и телеведущий Ерден Телемисов сделал уверенный прогноз на бой.
"Головкин нокаутирует Сауля в восьмом-десятом раунде. Я обязательно посмотрю на это зрелище. Собираюсь вместе с друзьями в пабе. Перед Геной стоит серьезная задача. Это - огромная ответственность перед своими фанатами. Я уверен, что Гена это сделает! Как же может быть иначе, ведь он лучший боксер современности!"
Популярный казахстанский исполнитель Ерлан Алимов ранее сам занимался боксом и легко объяснил, как Головкин может победить в этом бою.
"Головкин очень сильно бьет с обеих рук. Я надеюсь, что он победит. Есть вопросы к его функционалке. Ведь Альварес очень быстрый боксер, пусть и не такой бьющий. Бой вряд ли пройдет до конца. Он закончится раньше. Не понятно, кто победит. Надеюсь, что будет Гена. Головкин сделал упор на функциональную готовность. Он тренировался на базе, которая расположена высоко над уровнем моря. Это позволяло готовиться при более серьезных нагрузках.
Я считаю, Гена и его тренер сделали большие выводы после последнего боя. Он готов прекрасно функционально и физически. Я думаю, что он победит! Он знает технику "Канело", которая вряд ли сильно изменилась с времени их спарринга. Тренер Гены хорошо знает Альвареса. Я надеюсь, что они выстроят свою схему, свой рисунок на бой. Если Гена все это учтет и покажет, то он победит. Я очень надеюсь, что он уронит "Канело". Только победы, Гена!", - отметил Алимов.
Чемпион Олимпиады-2016 по плаванию Дмитрий Баландин поделился своими ожиданиями.
"Я, как и все казахстанцы, буду смотреть этот бой. Головкина ждет серьезное испытание в лице мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Я уверен, что этот бой будет лучшим в году. Шансы боксеров 50 на 50. Будем болеть за нашего Гену. Весь Казахстан будет с ним в этом бою".
Лидер известной в Казахстане кубинской группы Sin Frоntera Родин заявил, что не сомневается в победе Головкина.
"Если у меня будет возможность, я обязательно посмотрю этот бой. Головкин - удивительный боец. У него есть свой стиль. Он лучший в своем весе. Я уверен, что он победит "Канело". На мой взгляд шансы 75 на 25. Я буду болеть за GGG".
Одна из самых популярных девушек в казахстанском боксе, двойник актрисы Анджелины Джоли - Зарина Цолоева уверена, что совместная поддержка всех казахстанцев окажет посильную помощь Головкину в поединке с Альваресом.
"Мое мнение - они оба в прекрасной форме. "Канело" помоложе и сейчас у него самый подходящий возраст для главного поединка. Тем не менее, я считаю, что Головкин сможет победить. Все сейчас переживают за него. И нам нужно держать за него кулаки, ведь все наши пожелания передаются в космос. Я думаю, если мы будем его поддерживать, то ему удастся победить".
Вечер бокса Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября, а посмотреть его можно здесь. Бои андеркарта начнутся в 6:00 по времени Астаны, а главный поединок - в 8:50.
Все новости по бою Головкин - Альварес.