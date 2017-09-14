Казахстан, алга! Кто выиграет - знает только бог! - Геннадий Головкин перед боем с "Канело"

Боксеры прошли официальное взвешивание.
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Фото Турара Казангапова, Vesti.kz©
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) поделился ожиданиями от боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
"Во-первых, спасибо, вам, друзья - из США, из Мексики и из других стран. Казахстан, алга! Казахстан - навсегда! "Канело" обещал нокаутировать завтра? Увидим завтра, но долгое время чемпион я. Кто выиграет? Это бокс, это знает только бог", - сказал Головкин после официального взвешивания, с результатами которого можно ознакомиться здесь.
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Все новости о бое Головкин - Альварес
"Во-первых, спасибо, вам, друзья - из США, из Мексики и из других стран. Казахстан, алга! Казахстан - навсегда! "Канело" обещал нокаутировать завтра? Увидим завтра, но долгое время чемпион я. Кто выиграет? Это бокс, это знает только бог", - сказал Головкин после официального взвешивания, с результатами которого можно ознакомиться здесь.
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Все новости о бое Головкин - Альварес