Надеюсь, МакГрегор нокаутирует Мейвезера и встретится с победителем боя Головкин - "Канело" - чемпион UFC

Поединки пройдут в Лас-Вегасе с разницей в три недели.
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Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор. Фото USA Today
Деметриус Джонсон. Фото с официального сайта UFC
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон заявил, что будет болеть за ирландца Конора МакГрегора в его бою с американцем Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО).
Американский боец хочет, чтобы МакГрегор победил в предстоящем поединке, а затем встретился с сильнейшим в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альвареcом (49-1-1, 34 КО).
"Я буду за Конора. Ему просто нужно сделать свою работу. Я надеюсь, Конор нокаутирует Флойда, а затем он мог бы встретиться с победителем боя GGG - "Канело" Альварес. Я бы хотел увидеть это!" - цитирует Джонсона Bloody Elbow со ссылкой на TMZ.
Бой первого среднего веса Мейвезер - МакГрегор пройдет 26 августа, а поединок средневесов Головкин - Альварес состоится 16 сентября. Оба события примет арена T-Mobile в Лас-Вегасе.
Ранее МакГрегор заявил, что с нетерпением ждет боя Головкин - Альварес, и не исключил возможной встречи с победителем. При этом GGG неоднократно называл поединок ирландца с Мейвезером цирком.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор
Американский боец хочет, чтобы МакГрегор победил в предстоящем поединке, а затем встретился с сильнейшим в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альвареcом (49-1-1, 34 КО).
"Я буду за Конора. Ему просто нужно сделать свою работу. Я надеюсь, Конор нокаутирует Флойда, а затем он мог бы встретиться с победителем боя GGG - "Канело" Альварес. Я бы хотел увидеть это!" - цитирует Джонсона Bloody Elbow со ссылкой на TMZ.
Бой первого среднего веса Мейвезер - МакГрегор пройдет 26 августа, а поединок средневесов Головкин - Альварес состоится 16 сентября. Оба события примет арена T-Mobile в Лас-Вегасе.
Ранее МакГрегор заявил, что с нетерпением ждет боя Головкин - Альварес, и не исключил возможной встречи с победителем. При этом GGG неоднократно называл поединок ирландца с Мейвезером цирком.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор