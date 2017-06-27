Геннадий Головкин потроллил Конора МакГрегора

GGG также высказался о бое чемпиона UFC против Флойда Мейвезера.
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- Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин
- Головкин прокомментировал прогноз Хопкинса на победу "Канело" 16 сентября
- Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин
Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин в эфире радио Power 106 FM потроллил чемпиона UFC ирландца Конора МакГрегора.
- Кто самый переоцененный боксер?
- Возможно, прямо сейчас - это Конор МакГрегор. Он отличный боец, но не боксер.
- Мейвезер дерется с МакГрегором, но не с тобой. Почему так?
- Потому это легкие деньги и легкий бой. Если вы хотите увидеть настоящий боксерский поединок, то прошу вас 16 сентября ко мне, но если выходите увидеть шоу, то это к ним.
Бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с "Канело". Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).
Ранее Головкин в эфире Power 106 FM также ответил на вопросы относительно боя с "Канело", возможного завершения карьеры, а также прокомментировал прогноз Бернарда Хопкинса на победу мексиканца.