Геннадий Головкин потроллил Конора МакГрегора

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Геннадий Головкин потроллил Конора МакГрегора

GGG также высказался о бое чемпиона UFC против Флойда Мейвезера.

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11 Комментариев
Кадр с видео на YouTube
Кадр с видео на YouTube

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин в эфире радио Power 106 FM потроллил чемпиона UFC ирландца Конора МакГрегора.

- Кто самый переоцененный боксер?
- Возможно, прямо сейчас - это Конор МакГрегор. Он отличный боец, но не боксер.

- Мейвезер дерется с МакГрегором, но не с тобой. Почему так?
- Потому это легкие деньги и легкий бой. Если вы хотите увидеть настоящий боксерский поединок, то прошу вас 16 сентября ко мне, но если выходите увидеть шоу, то это к ним.

Бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с "Канело". Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).

Ранее Головкин в эфире Power 106 FM также ответил на вопросы относительно боя с "Канело", возможного завершения карьеры, а также прокомментировал прогноз Бернарда Хопкинса на победу мексиканца.

  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! 27 июня 12:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Ответить 3
 
KAIRAT 27 июня 12:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6018
что правда , то правда,гена правду и сказал
Ответить 4
 
Сергей Варчук 27 июня 13:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Гена чётко троллит, без грубостей, но в "десяточку"...
Ответить 5
 
Mara 27 июня 13:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Бой Мейверзера с МАк Грегером цирк для взрослых Да и стоимость входа немала , начиная от 2,2 тыс долларов.
Ответить 2
 
Каппас Жакупов 27 июня 14:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Гена, красавчик!Приятно, что ты юморишь, значит у тебя хорошее настроение. Так держать!С таким настром ты положишь рыжего в 7-8 раунде!
Ответить 4
 
Аззамжан Басанов 27 июня 14:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Ответить 0
 
Марлен Лесбек 27 июня 15:40
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Гена главное настрой на победу,не надо говорить что Хопкинс прав.Начни же тренировку хватит пресс тур.Ты чемпион и ты победиш!
Ответить 2
 
Pro Evolution 27 июня 16:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Конечно шоу интересно
Ответить 1
 
Серiк Ноянбайулы 27 июня 16:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Гена красавчик)
Ответить 2
 
ARYSTAN 27 июня 17:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2356
шоу шутов будут 26 августа а бой короля ринга 16 сентября
Ответить 1
 
айдос 27 июня 22:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Америкада бірінші ақша табу танымал боецтердің арқасында.
Ответить 0
 