Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
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Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин

GGG назвал главную проблему со стороны мексиканца и ответил, в каком случае может завершить карьеру.

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12 Комментариев
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) стал гостем программы TheCruzShow на радио Power 106 FM в Лос-Анджелесе, на которой ответил на вопросы о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

- Я очень голоден до этого боя. Я потерял два-три года, чтобы заполучить его. Все знают "Канело" и мой стиль, думаю, все ждут с нетерпением 16 сентября. Думаю, что это будет большой день не только для мексиканских фанатов, но и подарком для всех любителей бокса. Мы вернем боксу прежние позиции.

Сейчас с "Канело" мы друзья, но в ринге будет настоящая война. Я уважаю "Канело", я знаю его достаточно давно. Он проделал отличную работу, уничтожая соперников на своем пути. Мы оба профессионалы.

Самая большая проблема со стороны "Канело"? Думаю, это его возраст. У меня есть опыт в среднем дивизионе, а он немного моложе. Но мы оба "голодны" и оба понимаем ситуацию. Тот, кто выиграет, станет первым номером в pound-for-pound, лучшим в мире. Для нас это очень интересный бой. Думаю, шансы "50 на 50".

- Ходят слухи о том, что ты можешь завершить карьеру после боя с "Канело". Это правда?
 - Не сейчас, но возможно. Если у меня, например, будет очень тяжелый бой. Не знаю, может быть. Моя семья просит об этом после каждого боя. (смеется) Но это мое личное дело. (смеется)

- Как планируешь провести время в Лас-Вегасе после твоего поединка, отпраздновать День Независимости Мексики?
- Это мой секрет. (смеется)

- Вечеринки с друзьями, музыка, клубы?
- Да, сто процентов. Если не окажусь в больнице, то отправлюсь на вечеринку.

Напомним, поединок Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать бой в США через систему платных трансляций (PPV) и он станет самым дорогим в карьере GGG в рамках подобного формата.

 

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин 27 июня 09:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Гена, не забудь с ресторана что нибудь отнести, там по жрать, по пить Альваресу.
Ответить 4
 
Григорий Краснощеков 27 июня 10:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1149
Бейбут Есмурзин, в больничную палату, а то сам же он не сможет повеселиться...
Ответить 4
 
Жумабай Санкубаев 27 июня 10:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
ТОЙ-БАСТАР в казахском колорите надеюсь впервые проведёт ГГГ в Лас-Вегасе,в качестве главного героя и тамады!
Ответить 4
 
Бейбут Есмурзин 27 июня 10:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Григорий Краснощеков, ну да в больничную палату.
Ответить 2
 
Galumjan Baikazakov 27 июня 11:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 290
Гена угарает красава!
Ответить 3
 
M585 27 июня 13:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Хорошее интервью, и вопросы были веселые и ответы! Гена все правильно делает, не температурит никогда, вежлив, открыт, просто наслаждается жизнью и славой! Вот он истинный Чемпион!
Ответить 3
 
Lobo Bobo 27 июня 14:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
может уже хватит пиариться? может пора уже и потренироваться? все-таки соперник то не манекен и готовится уже с начала июня!
Ответить -4
 
Дюран Дюран 27 июня 16:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Почему все вы уверены что Гена победить? Даже Тайсон сказал что победит Канело. Он то знает бокс а не вы диванные эксперты...
Ответить -6
 
А. А. 27 июня 17:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Дюран Дюран, Тайсон так сказал, ПОТОМУ что он американец, и американцам НАМНОГО ближе мексиканцы, это их СОСЕДИ и многочисленные многомиллионные гастарбайтеры на просторах США, а не "какой-то из-за океана чел, из мест где-то рядом с Россией". Так что - ты и есть тот "диванный эХсперт". Надо же, высер такую хер..ю здесь...
Ответить 5
 
Argimbaev Serik 27 июня 22:54
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2197
Дюран Дюран, ну да, раз Тайсон сказал, то я побежал закладывать дом и все ставить на Канело ))) Может вспомнишь как Пеле делал прогнозы кто победит на ЧМ по футболу, и как постояннно эпически лажал. Король футбола был никудышный прогнозист в футболе, даже бытовало поверье, что все сборные молились чтобы Пеле не назвал их будущими чемпионами - а то облом на мундиале гарантирован
Ответить 0
 
Gabit Kinajt 27 июня 17:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 879
Канело очень серьезный соперник и я вижу резкие звездные изменения в характере ГГГ. Это не совсем приятно. Геннадий не чернокожий американец или мексиканец,чтобы так бравировать жуировать. Там все секут и не совсем понимают, где от скромный труженник с Востока
Ответить -2
 
Argimbaev Serik 27 июня 22:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2197
Расслабьтесь, ГГГ итак звезда, уже давно. Но он профи, и это никак не повлияет на его настрой и подготовку. Просто это часть бизнеса, и если бы Гену лет 5 назад так же пиарили, возможно он бы зарабатывал сейчас в 2-3 раза больше, и на этом бою не довольствовался 30% дохода, а минимум 50 на 50 было бы разделение прибыли.
Ответить 1
 