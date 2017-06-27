Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин

GGG назвал главную проблему со стороны мексиканца и ответил, в каком случае может завершить карьеру.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) стал гостем программы TheCruzShow на радио Power 106 FM в Лос-Анджелесе, на которой ответил на вопросы о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.



- Я очень голоден до этого боя. Я потерял два-три года, чтобы заполучить его. Все знают "Канело" и мой стиль, думаю, все ждут с нетерпением 16 сентября. Думаю, что это будет большой день не только для мексиканских фанатов, но и подарком для всех любителей бокса. Мы вернем боксу прежние позиции.



Сейчас с "Канело" мы друзья, но в ринге будет настоящая война. Я уважаю "Канело", я знаю его достаточно давно. Он проделал отличную работу, уничтожая соперников на своем пути. Мы оба профессионалы.



Самая большая проблема со стороны "Канело"? Думаю, это его возраст. У меня есть опыт в среднем дивизионе, а он немного моложе. Но мы оба "голодны" и оба понимаем ситуацию. Тот, кто выиграет, станет первым номером в pound-for-pound, лучшим в мире. Для нас это очень интересный бой. Думаю, шансы "50 на 50".



- Ходят слухи о том, что ты можешь завершить карьеру после боя с "Канело". Это правда?

- Не сейчас, но возможно. Если у меня, например, будет очень тяжелый бой. Не знаю, может быть. Моя семья просит об этом после каждого боя. (смеется) Но это мое личное дело. (смеется)



- Как планируешь провести время в Лас-Вегасе после твоего поединка, отпраздновать День Независимости Мексики?

- Это мой секрет. (смеется)



- Вечеринки с друзьями, музыка, клубы?

- Да, сто процентов. Если не окажусь в больнице, то отправлюсь на вечеринку.



Напомним, поединок Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать бой в США через систему платных трансляций (PPV) и он станет самым дорогим в карьере GGG в рамках подобного формата.



