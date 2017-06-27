Головкин прокомментировал прогноз Хопкинса на победу "Канело" 16 сентября

Их поединок состоится в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile.
27 июня 10:46
Ссылки по теме:
- Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин
- Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою Головкин - "Канело"
- В сентябре многие будут шокированы. Головкину придется переходить на план B, C и D - Хопкинс о "Канело"
Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) во время эфира на программе TheCruzShow на радио Power 106 FM высказал свое мнение по поводу прогноза Бернарда Хопкинса на исход поединка между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Так, Хопкинс заявил, что "Канело" одержит победу решением судей, на что Головкин сказал следующее: "Думаю, это немного преждевременно. Все узнаем 17 сентября. У Golden Boy уже есть опыт после боя Давида Лемье со мной. Но это бокс, и здесь может случиться все что угодно. Может, он (Хопкинс) и прав".
Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны "Канело" и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.
Отметим, что Хопкинс является управляющим партнером промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела "Канело" и Лемье. Последний в октябре 2015 года досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.
Бой GGG с "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
Так, Хопкинс заявил, что "Канело" одержит победу решением судей, на что Головкин сказал следующее: "Думаю, это немного преждевременно. Все узнаем 17 сентября. У Golden Boy уже есть опыт после боя Давида Лемье со мной. Но это бокс, и здесь может случиться все что угодно. Может, он (Хопкинс) и прав".
Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны "Канело" и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.
Отметим, что Хопкинс является управляющим партнером промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела "Канело" и Лемье. Последний в октябре 2015 года досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.
Бой GGG с "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).