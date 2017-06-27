Головкин прокомментировал прогноз Хопкинса на победу "Канело" 16 сентября

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
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Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
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Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
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Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
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Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Головкин прокомментировал прогноз Хопкинса на победу "Канело" 16 сентября

Их поединок состоится в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile.

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7 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) во время эфира на программе TheCruzShow на радио Power 106 FM высказал свое мнение по поводу прогноза Бернарда Хопкинса на исход поединка между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

Так, Хопкинс заявил, что "Канело" одержит победу решением судей, на что Головкин сказал следующее: "Думаю, это немного преждевременно. Все узнаем 17 сентября. У Golden Boy уже есть опыт после боя Давида Лемье со мной. Но это бокс, и здесь может случиться все что угодно. Может, он (Хопкинс) и прав".

Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны "Канело" и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.

Отметим, что Хопкинс является управляющим партнером промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела "Канело" и Лемье. Последний в октябре 2015 года досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.

Бой GGG с "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Ермек Ауелбеков 27 июня 10:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
Ай скромняга ). Мы в тебя верим.
Ответить 8
 
Алик Ансаров 27 июня 10:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 148
Новости ни о чем!!думаешь что ни будь интересное напишут.а нет всякую . . Ню .надоело уже.эти журналисты вообще не работают.
Ответить 3
 
Алтай Калимов 27 июня 11:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1468
Алик Ансаров , полностью согласен. Этот в тивте так сказал этот так сказал, вот 70% новостей вести, еще и с опозданием в день два а то и более, деградация полная! Модератор пропусти, вечно удаляете, критика должна быть везде!
Ответить 4
 
Баке 27 июня 11:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Алтай Калимов,Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) во время эфира на программе TheCruzShow на радио Power 106 FM высказал свое мнение по поводу прогноза Бернарда Хопкинса на исход поединка между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Так, Хопкинс заявил, что "Канело" на завтрак ел кашу!!!
Отметим, что Хопкинс является управляющим партнером промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела "Канело" и Лемье. Последний в октябре 2015 года досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.
Бой GGG с "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
и ВСЕ НОВОСТИ ПОДОБНЫ ЭТОМУ
Ответить 0
 
Dulat Bayseitov 27 июня 11:32
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Алик Ансаров, типа Головкин пукнул когда Канело посмотрел на него и ОДЛХ прокоментировал эту ситуацию сказав что это бокс и тд и тп
Ответить -2
 
Тимур Адильханов 27 июня 11:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Пусть все думают так а мы верим в нашего GGG.
Ответить 4
 
serikjan79 Atash 27 июня 14:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Хопкинс - голденбоец, что он должен сказать о поединке Головкин - Канело.
Ответить 1
 