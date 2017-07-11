"Могучий мышонок" обошел Головкина в борьбе за звание "Лучший боец" престижной премии ESPY

На эту награду также претендовали МакГрегор, Уорд и Кроуфорд.
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Геннадий Головкин. Фото: vk.com/ggolovkin
Деметриус Джонсон. Фото с сайта mmajunkie.com
Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон получил престижную премию ESPY, юбилейная церемония вручения которой прошла в Лос-Анджелесе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В номинации "Лучший боец" Деметриус, известный также как "Могучий мышонок", обошел своего коллегу по цеху чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора МакГрегора и боксеров - казахстанца Геннадия Головкина, Андре Уорда и Теренса Кроуфорда (оба из США).
Отметим, что ближайший соперник Головкина - мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес был номинирован в номинации "Лучший иностранный спортсмен", но награду получил ямайский легкоатлет Усэйн Болт.
ESPY Award - награда, вручаемая за выдающиеся достижения в спорте в течение года и учрежденная телесетью ESPN.
В номинации "Лучший боец" Деметриус, известный также как "Могучий мышонок", обошел своего коллегу по цеху чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора МакГрегора и боксеров - казахстанца Геннадия Головкина, Андре Уорда и Теренса Кроуфорда (оба из США).
Отметим, что ближайший соперник Головкина - мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес был номинирован в номинации "Лучший иностранный спортсмен", но награду получил ямайский легкоатлет Усэйн Болт.
ESPY Award - награда, вручаемая за выдающиеся достижения в спорте в течение года и учрежденная телесетью ESPN.