МакГрегор прокомментировал возможность боя с победителем поединка Головкин - "Канело"

Чемпион UFC также поделился ожиданиями от их противостояния.
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор поделился мнением о боксерском поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, а также прокомментировал вероятность проведения боя с победителем этого противостояния.
- Вы деретесь (с Мейвезером) почти в одно время с "Канело" и GGG. Что думаешь об их бое?
- Это будет отличная схватка. Будет обмен мощными ударами. С нетерпением жду его.
- Хотел бы встретиться с победителем их боя?
- Кто знает. Я все еще связан с UFC. Посмотрим, что будет после поединка с Мейвезером, - сказал МакГрегор в интервью Behind The Gloves.
У МакГрегора на 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile намечен бой с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Поединок пройдет по правилам бокса. Бойцы провели уже три из четырех пресс-конференций.
Эта же арена 16 сентября примет бой "Канело" с Головкиным.
- Вы деретесь (с Мейвезером) почти в одно время с "Канело" и GGG. Что думаешь об их бое?
- Это будет отличная схватка. Будет обмен мощными ударами. С нетерпением жду его.
- Хотел бы встретиться с победителем их боя?
- Кто знает. Я все еще связан с UFC. Посмотрим, что будет после поединка с Мейвезером, - сказал МакГрегор в интервью Behind The Gloves.
У МакГрегора на 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile намечен бой с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Поединок пройдет по правилам бокса. Бойцы провели уже три из четырех пресс-конференций.
Эта же арена 16 сентября примет бой "Канело" с Головкиным.