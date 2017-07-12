Мейвезер потроллил МакГрегора и забросал его деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Валенсия Спортинг Л 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 19:30
Федерер Бердых 20:00
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 21:00
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 21:00
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 19:30
Федерер Бердых 20:00
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 21:00
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 21:00
Кубот, Мело Марач, Павич 18:00
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Мейвезер потроллил МакГрегора и забросал его деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке

Соперники продолжают заводить публику.

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6 Комментариев
Конор МакГрегор. Фото с сайта boxingscene.com
Конор МакГрегор. Фото с сайта boxingscene.com
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта boxingscene.com
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира по боксу в пяти категориях американец Флойд Мейвезер-младший потроллил чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора МакГрегора на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их августовскому поединку. Об этом сообщает Sports.ru.

Мейвезер вышел на публику, накрывшись флагом Ирландии, а потом небрежно бросил его на сцену.


Кроме того, американец забросал соперника деньгами.

"Это все однодолларовые купюры. Где настоящие деньги?", – сказал МакГрегор.

"Это именно столько, сколько ты стоишь", – ответил Мейвезер.


МакГрегор провел часть мероприятия с голым торсом. Если раньше бойцы избегали физического контакта, то теперь они стали подходить друг к другу ближе и даже толкаться плечами.


 Напомним, накануне бойцы дали пресс-конференцию в Торонто, где МакГрегор подколол Мейвезера и заставил публику скандировать оскорбительную кричалку в его адрес. На 13 июля на Wembley Arena в Лондоне намечено еще одно мероприятие с их участием.

Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. 
  Комментариев: 6
  0  
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 10:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1187
Великий бой. Альварес - Головкин и рядом не стоит.
Ответить -4
 
Darhan A. Сегодня 11:19
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 690
Шымкентский пацанчик, МАЛ ты для этого
Ответить 0
 
ARE. A Сегодня 10:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Вот же цирк. Надо было туда Чесору, чтобы трусы стянул.
Ответить 0
 
Владимир Хамов Сегодня 10:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Майвезер -Магрегор это шоу и лучше бы вырученые деньги отдали больным людям.....а бой Сауле-GGG БОЙ ВСЕХ ВРЕМЕНИ. .......ЭТО КАК ТАЙСОН-Мухамед Али если бы бились
Ответить 0
 
Ерлан Кисаев Сегодня 10:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
что-же деньги делают с людьми,великие спортсмены превратились в клуонов
Ответить 0
 
M585 Сегодня 11:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1071
Эх Гене бы с Рыжим такое шоу сделать, но...у Гены не такой нрав! Он никогда не станет вот так выкрикивать оскорбления в адрес соперника. Просто накажет в ринге и все!
Ответить 1
 