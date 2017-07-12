Мейвезер потроллил МакГрегора и забросал его деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке

Соперники продолжают заводить публику.
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Конор МакГрегор. Фото с сайта boxingscene.com
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира по боксу в пяти категориях американец Флойд Мейвезер-младший потроллил чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора МакГрегора на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их августовскому поединку. Об этом сообщает Sports.ru.
Мейвезер вышел на публику, накрывшись флагом Ирландии, а потом небрежно бросил его на сцену.
Кроме того, американец забросал соперника деньгами.
"Это все однодолларовые купюры. Где настоящие деньги?", – сказал МакГрегор.
"Это именно столько, сколько ты стоишь", – ответил Мейвезер.
МакГрегор провел часть мероприятия с голым торсом. Если раньше бойцы избегали физического контакта, то теперь они стали подходить друг к другу ближе и даже толкаться плечами.
Напомним, накануне бойцы дали пресс-конференцию в Торонто, где МакГрегор подколол Мейвезера и заставил публику скандировать оскорбительную кричалку в его адрес. На 13 июля на Wembley Arena в Лондоне намечено еще одно мероприятие с их участием.
Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Мейвезер вышел на публику, накрывшись флагом Ирландии, а потом небрежно бросил его на сцену.
Wrapped in, @FloydMayweather has arrived!#MayMacWorldTour pic.twitter.com/XFXjAYyp9Z— UFC (@ufc) 14 июля 2017 г.
Кроме того, американец забросал соперника деньгами.
"Это все однодолларовые купюры. Где настоящие деньги?", – сказал МакГрегор.
"Это именно столько, сколько ты стоишь", – ответил Мейвезер.
"They're all $1s. Where's the real money at?" - @TheNotoriousMMA#MayMacWorldTour pic.twitter.com/ZkAzeISvRo— UFC (@ufc) 14 июля 2017 г.
МакГрегор провел часть мероприятия с голым торсом. Если раньше бойцы избегали физического контакта, то теперь они стали подходить друг к другу ближе и даже толкаться плечами.
Three cities down, one to go on #MayMacWorldTour! Who has the edge so far? pic.twitter.com/akkr3IbP1B— UFC (@ufc) 14 июля 2017 г.
Напомним, накануне бойцы дали пресс-конференцию в Торонто, где МакГрегор подколол Мейвезера и заставил публику скандировать оскорбительную кричалку в его адрес. На 13 июля на Wembley Arena в Лондоне намечено еще одно мероприятие с их участием.
Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.