МакГрегор подколол Мейвезера и заставил толпу скандировать оскорбительную кричалку в его адрес

Ирландец сорвал овации на пресс-конференции в Торонто.
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Фото: boxingscene.com
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор устроил настоящее шоу во время второй пресс-конференции в Торонто, посвященной его августовскому бою с экс-чемпионом мира по боксу в пяти категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Об этом сообщает vRINGe.com.
На первой пресс-конференции, прошедшей в Staples Center в Лос-Анджелесе, МакГрегор обвинил сотрудников Showtime Sports в том, что во время его выступления те от греха подальше решили выключить ирландцу микрофон. Выступая в Торонто, Конор, убедившись, что с микрофоном все в порядке, опять набросился на внешний вид Мейвезера, который пришел в джинсах, футболке и кепке с логотипом своей компании на фоне канадского флага.
"Взгляните только, что он на себя напялил, - цитирует МакГрегора BoxingScene. - Ты же похож на брейкдансера, на мелкого 12-летнего ср***го брейкдансера. Чувак, тебе 40 лет! 40!!! Одевайся соответственно своему возрасту. Нах***а ты вышел со школьной сумкой на сцену? Ты же и так читать не умеешь?"
Ранее известный рэпер 50 Cent после того, как его дружба с Мейвезером сошла на нет, обвинил боксера в том, что тот так и не научился нормально читать и даже предлагал по этому поводу пари.
После МакГрегор в шутку стащил сумку Мейвезера, окинул на глаз ее содержимое, определив, что внутри не более 5 000 долларов, снова задался вопросом "а все ли в порядке с финансами у Флойда?".
Но на этом ирландец не остановился. По его просьбе собравшаяся толпа радостно скандировала "Е***ь Мейвезеров". Свою тираду МакГрегор завершил упоминанием о неком джентльменском клубе Girl Collection, который намедни Флойд открыл в Лас-Вегасе.
"Пятьдесят стриптизерш на его содержании. Пятьдесят! - удивляется Конор. - Что он (очень плохое слово) с ними делает? Пятьдесят с***к на содержании… С ума сойти".
Отметим, следующим пунктом назначения в пресс-туре МакГрегора и Мейвезера 13 июля станет Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк), а затем в пятницу оба выступят на Wembley Arena в Лондоне.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
На первой пресс-конференции, прошедшей в Staples Center в Лос-Анджелесе, МакГрегор обвинил сотрудников Showtime Sports в том, что во время его выступления те от греха подальше решили выключить ирландцу микрофон. Выступая в Торонто, Конор, убедившись, что с микрофоном все в порядке, опять набросился на внешний вид Мейвезера, который пришел в джинсах, футболке и кепке с логотипом своей компании на фоне канадского флага.
"Взгляните только, что он на себя напялил, - цитирует МакГрегора BoxingScene. - Ты же похож на брейкдансера, на мелкого 12-летнего ср***го брейкдансера. Чувак, тебе 40 лет! 40!!! Одевайся соответственно своему возрасту. Нах***а ты вышел со школьной сумкой на сцену? Ты же и так читать не умеешь?"
Ранее известный рэпер 50 Cent после того, как его дружба с Мейвезером сошла на нет, обвинил боксера в том, что тот так и не научился нормально читать и даже предлагал по этому поводу пари.
После МакГрегор в шутку стащил сумку Мейвезера, окинул на глаз ее содержимое, определив, что внутри не более 5 000 долларов, снова задался вопросом "а все ли в порядке с финансами у Флойда?".
Но на этом ирландец не остановился. По его просьбе собравшаяся толпа радостно скандировала "Е***ь Мейвезеров". Свою тираду МакГрегор завершил упоминанием о неком джентльменском клубе Girl Collection, который намедни Флойд открыл в Лас-Вегасе.
"Пятьдесят стриптизерш на его содержании. Пятьдесят! - удивляется Конор. - Что он (очень плохое слово) с ними делает? Пятьдесят с***к на содержании… С ума сойти".
Отметим, следующим пунктом назначения в пресс-туре МакГрегора и Мейвезера 13 июля станет Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк), а затем в пятницу оба выступят на Wembley Arena в Лондоне.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.