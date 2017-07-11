МакГрегор подколол Мейвезера и заставил толпу скандировать оскорбительную кричалку в его адрес

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Базель Атлетик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Уильямс Конта 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 16:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Уильямс Конта 19:30
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
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МакГрегор подколол Мейвезера и заставил толпу скандировать оскорбительную кричалку в его адрес

Ирландец сорвал овации на пресс-конференции в Торонто.

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11 Комментариев
Фото: boxingscene.com
Фото: boxingscene.com
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор устроил настоящее шоу во время второй пресс-конференции в Торонто, посвященной его августовскому бою с экс-чемпионом мира по боксу в пяти категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Об этом сообщает vRINGe.com.

На первой пресс-конференции, прошедшей в Staples Center в Лос-Анджелесе, МакГрегор обвинил сотрудников Showtime Sports в том, что во время его выступления те от греха подальше решили выключить ирландцу микрофон. Выступая в Торонто, Конор, убедившись, что с микрофоном все в порядке, опять набросился на внешний вид Мейвезера, который пришел в джинсах, футболке и кепке с логотипом своей компании на фоне канадского флага.

"Взгляните только, что он на себя напялил, - цитирует МакГрегора BoxingScene. - Ты же похож на брейкдансера, на мелкого 12-летнего ср***го брейкдансера. Чувак, тебе 40 лет! 40!!! Одевайся соответственно своему возрасту. Нах***а ты вышел со школьной сумкой на сцену? Ты же и так читать не умеешь?"

Ранее известный рэпер 50 Cent после того, как его дружба с Мейвезером сошла на нет, обвинил боксера в том, что тот так и не научился нормально читать и даже предлагал по этому поводу пари.

После МакГрегор в шутку стащил сумку Мейвезера, окинул на глаз ее содержимое, определив, что внутри не более 5 000 долларов, снова задался вопросом "а все ли в порядке с финансами у Флойда?".



Но на этом ирландец не остановился. По его просьбе собравшаяся толпа радостно скандировала "Е***ь Мейвезеров". Свою тираду МакГрегор завершил упоминанием о неком джентльменском клубе Girl Collection, который намедни Флойд открыл в Лас-Вегасе.

"Пятьдесят стриптизерш на его содержании. Пятьдесят! - удивляется Конор. - Что он (очень плохое слово) с ними делает? Пятьдесят с***к на содержании… С ума сойти".

Отметим, следующим пунктом назначения в пресс-туре МакГрегора и Мейвезера 13 июля станет Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк), а затем в пятницу оба выступят на Wembley Arena в Лондоне.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 12:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2112
Цирк
Ответить 0
 
Ernat Сегодня 12:31
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1639
Те кто ценит настоящий бокс ждем 16-ое сентября, а если хотите увидеть "битву девок", то не пропустите 26 августа ))
Ответить 2
 
Жан А. Сегодня 12:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1351
Такого бы шоумена в противники Головкину. А то Канело какой-то молчаливый...
Ответить 2
 
kairat k Сегодня 12:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
МакГрегор что-то слишком разошелся устраивая шоу. Возможно тебе и не нравятся отдельные черные личности, но швырять в них флагом своей страны однозначно перебор.
Ответить 2
 
мади кайыржан Сегодня 13:03
Статус: Профи
Рейтинг: 342
kairat k,Головкин ринге за такое что то похоже на Росадо сделал бы.
Ответить -1
 
Nariman Kasymov Сегодня 12:48
Статус: Профи
Рейтинг: 350
Эти чуваки умеют делать шоу) Если честно нам всем нужно шоу, веселье. А они нам это дают. Весело же))
Ответить -2
 
Шах Ермекулы Сегодня 13:08
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Бабосы поплывут рекой, это уже видно!
Ответить 1
 
талгат кенжебаев Сегодня 13:28
Статус: Профи
Рейтинг: 372
Дааа...после таких раскруток , тупые америкосы точно все бабло спустят на этот цирк ! Одна надежда на мексов осталалось...
Ответить 0
 
Not Rated Сегодня 14:33
Статус: Профи
Рейтинг: 339
талгат кенжебаев, тупые америкосы?? Насмотрелся Задорнова? А как насчет своих мозгов?
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 13:29
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Фанаты ему не помогут в ринге так что уедет кое кто в Ирландию проигравшим. Слишком много на себя берет этот репликон.
Ответить 0
 
Сергей Варчук Сегодня 13:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 968
Мейвезер: "Дана Вайт, у нас с тобой есть деньги... У кого есть настоящие деньги, тому не обязательно носить костюмы..." Хорошо сказал )
Ответить 1
 