В контракте на бой Мейвезер - МакГрегор нет пункта о реванше

Бойцы не проявили к этому интереса.
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Вице-президент канала Showtime Стефен Эспиноза заявил, что в контракте на бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО) и действующим чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором нет пункта о реванше, сообщает "Чемпионат.сом".
"В контракте нет никакой опции реванша. Переговоры об этом велись раньше. Но стороны не проявили никакого интереса", - сказал Эспиноза.
Отметим, что в рамках медиатура МакГрегор и Мейвезер провели уже три пресс-конференции. Бойцы посетили Лос-Анджелес, Торонто и Нью-Йорк.
Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime.
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