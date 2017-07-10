Мейвезер и МакГрегор провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию

Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса.
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Фото: boxingscene.com
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором.
По традиции соперники провели первую дуэль взглядов. Это начало их четырехдневного пресс-тура.
В среду, 12 июля, бойцы вновь встретятся в Торонто (Канада), на следующий день в Нью-Йорке (США), а в пятницу - в Лондоне (Ведткобритания).
Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.
По традиции соперники провели первую дуэль взглядов. Это начало их четырехдневного пресс-тура.
В среду, 12 июля, бойцы вновь встретятся в Торонто (Канада), на следующий день в Нью-Йорке (США), а в пятницу - в Лондоне (Ведткобритания).
Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.