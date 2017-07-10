Головкин - выходец из народа. Он великий боксер и выиграет у "Канело" - Болат Жумадилов

Двукратный призер Олимпиад рассказал о своем фаворите.
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Двукратный призер Олимпиад и тренер клуба "Астана Арланс" Болат Жумадилов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о победителе боя между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом.
"Гену знаю с малых лет. С детства. Он вырос на наших глазах. Я знаю его мастерство. Верю в него. Он великий боксер и выиграет у "Канело". Я верю в Гену Головкина. Он способный парень.
Его образ жизни... Он вырос в простой семье. Выходец из народа. Поэтому, я думаю, у него будет все хорошо", - поделился один из лидеров сборной Казахстана конца 90-х.
Напомним, титульный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.