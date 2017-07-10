Флойд Мейвезер высказался о поединке между Головкиным и "Канело"

Американец напомнил, что в свое время побил мексиканца и пожелал победу лучшему.
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Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта BET.com
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший высказал свое мнение о поединке между его бывшим соперником мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Бой "Канело" и Головкина, пусть победит лучший. У меня был шанс разделить ринг с "Канело", и тогда я был лучше. Но он все еще чертовски хороший боец и взрывной. Правда, я не могу сказать, действительно ли сейчас подходящее время для боя с Головкиным. Скажу так: победит тот, кто лучше", - сказал Мейвезер в интервью Fighthype.com.
Между тем Флойд не в первый раз высказывается не только по поводу этого боя, но и также в адрес Головкина, критикуя того за избирательный подход к соперникам. Причем до этого Мейвезер был уверен в победе "Канело".
В свою очередь СМИ заметили, что Мейвезер часто упоминает имя Головкина, когда его даже не просят, но сам выбирает Конора МакГрегора, у которого нет боксерского опыта. Для Флойда даже подготовили список отговорок на случай поражения "Канело".
"Бой "Канело" и Головкина, пусть победит лучший. У меня был шанс разделить ринг с "Канело", и тогда я был лучше. Но он все еще чертовски хороший боец и взрывной. Правда, я не могу сказать, действительно ли сейчас подходящее время для боя с Головкиным. Скажу так: победит тот, кто лучше", - сказал Мейвезер в интервью Fighthype.com.
Между тем Флойд не в первый раз высказывается не только по поводу этого боя, но и также в адрес Головкина, критикуя того за избирательный подход к соперникам. Причем до этого Мейвезер был уверен в победе "Канело".
В свою очередь СМИ заметили, что Мейвезер часто упоминает имя Головкина, когда его даже не просят, но сам выбирает Конора МакГрегора, у которого нет боксерского опыта. Для Флойда даже подготовили список отговорок на случай поражения "Канело".