Американский журналист отметил превосходство боя Головкин - "Канело" над шоу Мейвезара и МакГрегора

Оба события пройдут на одной арене в Лас-Вегасе с разницей в три недели.
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Фото с сайта boxingscene.com
Американский журналист Стив Фрайер в своей статьей на OCregister.com считает, что бой между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором, несмотря на всю шумиху, уступает боксерскому поединку Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом.
"Выдающийся поединок "Канело" против Головкина затмевается шумихой, связанной с боем Мейвезера и МакГрегора. Битва Альвареса и Головкина, которая пройдет 16 сентября, будет конкурентной.
Поклонники ММА же ждут боя Флойда и Конора, так как, вероятно, видят в нем возможность заставить замолчать сомневающихся в легитимности их вида спорта в том случае, если МакГрегор победит. Однако поединок Мейвезара и МакГрегора не будет столь же конкурентным и интересным, как противостояние Головкина с "Канело", - написал автор.
Похожего мнения придерживается и экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, отмечая, что бой Мейвезера и МакГрегора будет скучным. А американский эксперт Джо Мак назвал поединок "Канело" - Головкин настоящим боевиком.
Напомним, поединок Мейвезара и МакГрегора намечен на 26 августа и пройдет по правилам бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Эта же арена 16 сентября примет бой между Головкиным и "Канело", на кону которого будут стоять четыре титула - WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие GGG.
"Выдающийся поединок "Канело" против Головкина затмевается шумихой, связанной с боем Мейвезера и МакГрегора. Битва Альвареса и Головкина, которая пройдет 16 сентября, будет конкурентной.
Поклонники ММА же ждут боя Флойда и Конора, так как, вероятно, видят в нем возможность заставить замолчать сомневающихся в легитимности их вида спорта в том случае, если МакГрегор победит. Однако поединок Мейвезара и МакГрегора не будет столь же конкурентным и интересным, как противостояние Головкина с "Канело", - написал автор.
Похожего мнения придерживается и экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, отмечая, что бой Мейвезера и МакГрегора будет скучным. А американский эксперт Джо Мак назвал поединок "Канело" - Головкин настоящим боевиком.
Напомним, поединок Мейвезара и МакГрегора намечен на 26 августа и пройдет по правилам бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Эта же арена 16 сентября примет бой между Головкиным и "Канело", на кону которого будут стоять четыре титула - WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие GGG.