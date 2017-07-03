Тренер Головкина назвал ******** (болваном) МакГрегора и фарсом его бой с Мейвезером

Санчес отметил, что у ирландца нет опыта профессиональных боксерских поединков.
Сегодня 09:09
Ссылки по теме:
- Поединок Мейвезер - МакГрегор будет скучным. Настоящий бой - это Альварес против Головкина - Пакьяо
- А МакГрегор вообще в курсе, как надевать боксерские перчатки? - Бернард Хопкинс
- Вместо просмотра боя Мейвезер - МакГрегор могу пойти играть с сыном в хоккей - Головкин
Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес высказал свое мнение по поводу поединка между 12-кратным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором.
"Это фарс. Это бой любителя против одного из величайших боксеров нашей эры. МакГрегор никогда не проводил профессиональных боксерских поединков. Если Майдана, Кастильо, Берто - все эти имена, с которыми дрался Мейвезер, не смогли ему ничего сделать, то как этот м***к (болван) сможет? Их бой только навредит боксу", - заявил Санчес в интервью FightHype.com.
Похожей позиции придерживается и экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. По словам филиппинца, этот будет скучный бой, так как у МакГрегоро мало шансов.
Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса в лимите первого среднего веса в Лас-Вегасе 26 августа на T-Mobile Arena. Эта же арена 16 сентября примет поединок между Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"Это фарс. Это бой любителя против одного из величайших боксеров нашей эры. МакГрегор никогда не проводил профессиональных боксерских поединков. Если Майдана, Кастильо, Берто - все эти имена, с которыми дрался Мейвезер, не смогли ему ничего сделать, то как этот м***к (болван) сможет? Их бой только навредит боксу", - заявил Санчес в интервью FightHype.com.
Похожей позиции придерживается и экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. По словам филиппинца, этот будет скучный бой, так как у МакГрегоро мало шансов.
Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет по правилам бокса в лимите первого среднего веса в Лас-Вегасе 26 августа на T-Mobile Arena. Эта же арена 16 сентября примет поединок между Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.