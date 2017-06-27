Поединок Мейвезер - МакГрегор будет скучным. Настоящий бой - это Альварес против Головкина - Пакьяо

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Поединок Мейвезер - МакГрегор будет скучным. Настоящий бой - это Альварес против Головкина - Пакьяо

Боксер считает, что у Конора нет шансов.

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16 Комментариев
Мэнни Пакьяо. Фото с сайта telegraf.com.ua
Мэнни Пакьяо. Фото с сайта telegraf.com.ua

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) отметил, что у звезды UFC Конора МакГрегора нет ни единого шанса победить Флойда Мейвезера-младшего. При этом боксер считает, что этот бой будет скучным, и лучше посмотреть противостояние Геннадия Головкина и Сауля Альвареса

"Настоящий бой и самый лучший бой - это Альварес против Головкина. Лучший против лучшего. Это тот бой, который я с удовольствием буду смотреть.
А вот у МакГрегора нет шансов в его поединке с Мейвезером. Думаю, что этот бой будет очень скучным. У Конора нет никаких возможностей нокаутировать Флойда. Я не представляю, как он сможет нанести акцентированный удар. У него для этого сильно мало опыта", - цитирует Пакьяо xsport.ua.

Напомним, Пакьяо 2 июля предстоит провести защиту титула WBO в полусреднем весе против Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО). Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев 27 июня 22:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2065
Великий Пакмен настоящий боксер и мужик
Ответить 5
 
WBOKING Вчера 01:40
Статус: Профи
Рейтинг: 435
СМОТРИТЕ СОНДЕРС-лемье на ППВ КазСпорт
Ответить -1
 
CroCop Вчера 07:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 196
WBOKING, and new WBO middleweight champion of the world - David Lemieux!!!
Ответить 1
 
Димьян Демидов 27 июня 22:23
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Мэнни прав.Знаток бокса
Ответить 2
 
Blackwolf ! 27 июня 22:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
......ЛЕГЕНДА , знает шмайзика , и знает , что говорит !
Ответить 2
 
**Б@гл@н* * 27 июня 22:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 148
Пакмен 1000% прав) )
Ответить 3
 
Методист ******* 27 июня 22:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Макгрегору надо с районных городских соревнований начинать...
Ответить 3
 
Исаханов Арман 27 июня 23:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Ранее Пакьяо говорил, что у GGG большое преимущество в этом бою, я тоже с тобой согласен Пак
Ответить 2
 
Нурбол Алдажар 27 июня 23:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Дело говорит
Ответить 2
 
Шах Ермекулы Вчера 00:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Лучший против лучшего говорит лучший!)
Ответить 1
 
Galumjan Baikazakov Вчера 00:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 290
Пакмэн жжёт.Правильный исход дело говорит мужик.
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Вчера 00:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Я уважаю Мэнни, как Великого боксёра и как добродушного, приятного человека. Но мне кажется, что рановато списывать Конора. Ринг покажет.
Ответить -4
 
M585 Вчера 01:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Сам Мэнни говорит так, за что ему большое уважение! Хоть он и был участником "боя века" с Майским ;)))) Его слова будут иметь вес в умах болельщиков при выборе какой из двух боев посмотреть!
Ответить 0
 
Юрий Александрович Вчера 04:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Господин Мэнни прав конечно ,то,что бой ГГГ-Канело номер один сейчас. По этому поводу и спору нет . Мне интересно другое. Читал комментарии одного тренера Конора,который говорил о запрещенных приемах. И действительно,это может так случиться, Конор не выдержит и ударит Мэя ногой , тот в КО. Мэй от этого ничего не потеряет , а бой будет несостоявшимся ,либо дисквалификация Конора и победа Мэя . Зато о Коноре заговорят , на это намекает тренер МакГрегора Это они так бой раскручивают? Интригу нагоняют? Фу,даже смотреть на это бл*дство не буду. Жду 16 сентября Геннадий Мы верим в тебя родной! Не подведи нас! Помни о ребятишках своей страны,которые смотря твои бои пошли в бокс . Помни о своих братьях(Царствие Небесное) которые Вас с Максимом привели в бокс , и самое главное помни о маме с папой(Царствие Небесное Дяде Гене),которые волнуются за тебя! Геннадий вся страна с тобой ! Стремись к своей цели Геннадий! Удачи! #GGGАllTheBelts
Ответить 2
 
Blackwolf ! Вчера 06:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Юрий Александрович,
Ответить 1
 
NuLL Вчера 20:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Когда то он не знал Гену, теперь кумарит
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