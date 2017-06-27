Поединок Мейвезер - МакГрегор будет скучным. Настоящий бой - это Альварес против Головкина - Пакьяо

Боксер считает, что у Конора нет шансов.
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Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) отметил, что у звезды UFC Конора МакГрегора нет ни единого шанса победить Флойда Мейвезера-младшего. При этом боксер считает, что этот бой будет скучным, и лучше посмотреть противостояние Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
"Настоящий бой и самый лучший бой - это Альварес против Головкина. Лучший против лучшего. Это тот бой, который я с удовольствием буду смотреть.
А вот у МакГрегора нет шансов в его поединке с Мейвезером. Думаю, что этот бой будет очень скучным. У Конора нет никаких возможностей нокаутировать Флойда. Я не представляю, как он сможет нанести акцентированный удар. У него для этого сильно мало опыта", - цитирует Пакьяо xsport.ua.
Напомним, Пакьяо 2 июля предстоит провести защиту титула WBO в полусреднем весе против Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО). Бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.