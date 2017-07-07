Бой Головкин - "Канело" назвали захватывающим боевиком на фоне поединка Мейвезер - МакГрегор

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Фото с сайта boxingscene.com
Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна (27-7-1, 19 КО) американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz сравнил поединок непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) и самого популярного бойца UFC Конора МакГрегора с боем казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина (37-0, 34 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
"Желающие попасть на бой Мейвезера и МакГрегора - они все как киноманы, которые посмотрели крутой трейлер. Они уже мысленно настраивают себя на нереально крутой блокбастер. Скажу вам прямо, этот поединок не будет перекачен спецэффектами. Уверен, что это будет не то, чего они ожидали. И на этом фоне даже самый скучный сценарий боя Головкина и Альвареса будет выглядеть как захватывающий боевик", - отметил Джо Мак.
Отметим, поединок Мейвезер - МакГрегор состоится 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На это же площадке три недели спустя пройдет бой Головкин - Альварес. Ряд экспертов выступил с мнением, что событие с участием Мейвезера негативно скажется на организации вечера бокса в сентябре.
Напомним, все билеты на бой Головкин - Альварес, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, уже распроданы.
Все новости о бое Головкин - Альварес
"Желающие попасть на бой Мейвезера и МакГрегора - они все как киноманы, которые посмотрели крутой трейлер. Они уже мысленно настраивают себя на нереально крутой блокбастер. Скажу вам прямо, этот поединок не будет перекачен спецэффектами. Уверен, что это будет не то, чего они ожидали. И на этом фоне даже самый скучный сценарий боя Головкина и Альвареса будет выглядеть как захватывающий боевик", - отметил Джо Мак.
Отметим, поединок Мейвезер - МакГрегор состоится 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На это же площадке три недели спустя пройдет бой Головкин - Альварес. Ряд экспертов выступил с мнением, что событие с участием Мейвезера негативно скажется на организации вечера бокса в сентябре.
Напомним, все билеты на бой Головкин - Альварес, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, уже распроданы.
Все новости о бое Головкин - Альварес