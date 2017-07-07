Бой Головкин - "Канело" назвали захватывающим боевиком на фоне поединка Мейвезер - МакГрегор

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Бой Головкин - "Канело" назвали захватывающим боевиком на фоне поединка Мейвезер - МакГрегор

Боксерские поединки пройдут с разницей в 21 день.

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3 Комментария
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна (27-7-1, 19 КО) американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz сравнил поединок непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) и самого популярного бойца UFC Конора МакГрегора с боем казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина (37-0, 34 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).

"Желающие попасть на бой Мейвезера и МакГрегора - они все как киноманы, которые посмотрели крутой трейлер. Они уже мысленно настраивают себя на нереально крутой блокбастер. Скажу вам прямо, этот поединок не будет перекачен спецэффектами. Уверен, что это будет не то, чего они ожидали. И на этом фоне даже самый скучный сценарий боя Головкина и Альвареса будет выглядеть как захватывающий боевик", - отметил Джо Мак.

Отметим, поединок Мейвезер - МакГрегор состоится 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На это же площадке три недели спустя пройдет бой Головкин - Альварес. Ряд экспертов выступил с мнением, что событие с участием Мейвезера негативно скажется на организации вечера бокса в сентябре.

Напомним, все билеты на бой Головкин - Альварес, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, уже распроданы.

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 13:19
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6089
тоже мне сравнение, цирковой номер двух клоунов ,черного и белого, и рядом не стоял с боем десятилетия головкин -канело,
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M585 Сегодня 13:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Что то мне подсказывает, что бой GGG -Канелло может попасть в историю! Победа будет за Монстром среднего веса, самым избегаемым и устрашающим боксером - Геннадием Геннадиевичем Головкиным! A.k.a. Trrriipleee G!
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Жумабай Санкубаев Сегодня 13:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 813
Быстрее покончили бы с этим цирком_надоели!
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