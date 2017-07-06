Чавес-младший может вернуться на ринг в декабре и встретиться с Джейкобсом

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 0:0
Спартак М Славен Белупо 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Чавес-младший может вернуться на ринг в декабре и встретиться с Джейкобсом

Также он заявил, что его лучшие времена в боксе еще впереди.

Ссылки по теме:

7 Комментариев
Фото с сайта sport.bigmir.net
Фото с сайта sport.bigmir.net

Экс-чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший свой предыдущий поединок провел в мае, когда безоговорочно уступил Саулю "Канело" Альваресу. После тяжелого поражения мексиканец наконец определился с дальнейшими планами, сообщает "Чемпионат.com".

Ориентировочно его возвращение намечено на декабрь этого года. Чавес планирует боксировать во втором среднем весе, а одним из своих потенциальных соперников видит Дэниела Джейкобса.

Также он заявил, что его лучшие времена в боксе еще впереди.

"Я горжусь тем, что вернулся в бокс после операции на руке и сумел сбросить 70 фунтов за семь месяцев. Я сумел уложиться в 163,5 фунта. Иногда я думал, что умру от этой диеты. Слава Богу, у меня все получилось, хоть и не лучшим образом. Думаю, что мои лучшие моменты еще впереди", - приводит слова 31-летнего боксера BoxingScene.

  Комментариев: 7
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Нурбол Алдажар Сегодня 09:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 166
Джейкобс опасен для тебя
Ответить 1
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 09:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1369
Ушастик нокаутирует его, как раз у Джейкобса второй средний вес и пора
Ответить 2
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 09:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1369
И пора уходит Джейкобсу с среднего веса.
Ответить 2
 
Blackwolf ! Сегодня 09:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
Джека отваЛТУзит его ......по самое немогу !
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 10:35
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6082
С ушастиком будут у него проблемы покруче, чем с канело.
Ответить 2
 
Самат Усипбаев Сегодня 10:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 245
Джейкобс нокаутирует его в 1 раунде, к сожалению твои лучшие годы ушли
Ответить 2
 
Altynbek Maulen Сегодня 11:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
После одного из лучших моментов жизни, тебя обокрали.
Ответить 0
 