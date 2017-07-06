Чавес-младший может вернуться на ринг в декабре и встретиться с Джейкобсом

Также он заявил, что его лучшие времена в боксе еще впереди.
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Экс-чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший свой предыдущий поединок провел в мае, когда безоговорочно уступил Саулю "Канело" Альваресу. После тяжелого поражения мексиканец наконец определился с дальнейшими планами, сообщает "Чемпионат.com".
Ориентировочно его возвращение намечено на декабрь этого года. Чавес планирует боксировать во втором среднем весе, а одним из своих потенциальных соперников видит Дэниела Джейкобса.
Также он заявил, что его лучшие времена в боксе еще впереди.
"Я горжусь тем, что вернулся в бокс после операции на руке и сумел сбросить 70 фунтов за семь месяцев. Я сумел уложиться в 163,5 фунта. Иногда я думал, что умру от этой диеты. Слава Богу, у меня все получилось, хоть и не лучшим образом. Думаю, что мои лучшие моменты еще впереди", - приводит слова 31-летнего боксера BoxingScene.