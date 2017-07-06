Два казахстанских боксера успешно дебютировали на профи-ринге в Екатеринбурге

Оба казахстанца провели бои против российских боксеров.
Вчера 23:43
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Фото с сайта profiboxing.kz
Фото с сайта profiboxing.kz
Казахстанские боксеры Даулет Даукенов и Мадияр Жанузак успешно дебютировали на профессиональном ринге в Екатеринбурге, сообщается на сайте Profiboxing.kz.
Даукенов, выступающий в полусреднем весе, провел поединок против россиянина Ахматбека Абдуллаева. После второго раунда секунданты российского боксера отказались от продолжения боя. Победа техническим нокаутом была присуждена казахстанскому боксеру.
Жанузак, выступающий в первом легчайшем весе, также встретился с российским боксером Курбан-Али Бобокалоновым. По итогам четырех раундов победа единогласным решением судей осталась за казахстанским боксером.