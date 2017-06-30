Видео полного боя Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн

При этом в будущем боксеры намерены снова встретиться на ринге.
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Фото с твиттера
В австралийском Брисбене состоялся вечер бокса, в главном событии которого филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) проиграл в титульном бою местному боксеру Джеффу Хорну (16-0-1, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в захватывающем ключе. В его ходе инициатива переходила то к одному, то к другому боксеру. Причем оба получили рассечения, в результате чего завершали бой с окровавленными лицами. Как итог, встреча вместила в себя все 12 раундов, по их итогам судьи единогласно признали победу Хорна, которому посчастливилось отобрать чемпионский титул у Пакьяо во втором полусреднем весе по версии WBO.
После боя филиппинский боксер с должным уважением отнесся к судейскому решению, а также заявил о готовности провести реванш, что, собственно, было обозначено в контракте на этот поединок.
Поединок прошел в захватывающем ключе. В его ходе инициатива переходила то к одному, то к другому боксеру. Причем оба получили рассечения, в результате чего завершали бой с окровавленными лицами. Как итог, встреча вместила в себя все 12 раундов, по их итогам судьи единогласно признали победу Хорна, которому посчастливилось отобрать чемпионский титул у Пакьяо во втором полусреднем весе по версии WBO.
После боя филиппинский боксер с должным уважением отнесся к судейскому решению, а также заявил о готовности провести реванш, что, собственно, было обозначено в контракте на этот поединок.