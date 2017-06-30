Пакьяо рассказал о судейском решении не в свою пользу и готовности провести реванш с Хорном

В поединке с австралийцем Мэнни не смог отстоять свой пояс во втором полусреднем весе.
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Фото со страницы Top Rank Boxing в твиттере
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо поделился своим мнением по поводу решения судей, единогласно отдавших победу в титульном бою его сопернику, австралийцу Джеффу Хорну, а также сообщил о готовности к проведению боя-реванша.
"Это решение судей. Я принимаю и уважаю его. К реваншу я готов без всяких сомнений. В нашем контракте была прописана опция реванша, так что никаких проблем с этим не будет", - приводит слова Пакьяо "Чемпионат" со ссылкой на ESPN US.
Отметим, что данный поединок прошел в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой единогласным решением судей: 117-111, 115-113, 115-113. Этим самым австралиец отобрал у филиппинца титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO.
"Это решение судей. Я принимаю и уважаю его. К реваншу я готов без всяких сомнений. В нашем контракте была прописана опция реванша, так что никаких проблем с этим не будет", - приводит слова Пакьяо "Чемпионат" со ссылкой на ESPN US.
Отметим, что данный поединок прошел в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой единогласным решением судей: 117-111, 115-113, 115-113. Этим самым австралиец отобрал у филиппинца титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO.