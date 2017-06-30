Джефф Хорн в кровавом поединке отобрал чемпионский пояс у Мэнни Пакьяо

Бой продлился все 12 раундов.
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2 июля в австралийском Брисбене состоялся вечер бокса, в главном событии которого филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) провел бой против местного боксера Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
На кону в поединке стоял титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, которым владел Пакьяо.
В первом раунде Хорн смотрелся предпочтительнее, так как наносил удары сериями и этим самым заставил Пакьяо больше времени проводить в обороне. Но в последующих раундах филиппинец приноровился к стилю бокса австралийца и начал его встречать акцентированными ударами. Порой боксеры шли на обмен ударами, в которых чуть интереснее смотрелся Хорн, хотя Пакьяо пару раз хорошо достал оппонента. В итоге, оба боксера получили сечки.
В шестом раунде Хорн правым ударом серьезно потряс Мэнни, и все же Пакьяо устоял на ногах. В середине боя филиппинец уже не имел явного преимущества над соперником, поскольку хозяин ринга умело контратаковал и даже атаковал. Плюс ему в этом помогали габариты.
В седьмом раунде Пакьяо получил вторую сечку в результате столкновения головами и, в общем-то, отдал раунд сопернику, который больше атаковал и, соответственно, больше попадал.
В девятом раунде филиппинец пошел вперед и своей левой несколько раз серьезно попал по Хорну, тем самым воспользовавшись усталостью австралийца. Мэнни мог завершить бой нокаутом, но Джефф выстоял.
Заключительные раунды боксеры провели с переменным успехом с измазанными кровью лицами, тем не менее победу судьи отдали австралийцу (115-113, 115-113,117-111).
Таким образом, Мэнни Пакьяо не смог отстоять свой чемпионский титул во втором полусреднем весе по версии WBO, потерпев седьмое поражение в карьере. В свою очередь Джефф Хорн отпраздновал 16 победу на ринге.