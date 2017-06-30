Джефф Хорн в кровавом поединке отобрал чемпионский пояс у Мэнни Пакьяо

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Джефф Хорн в кровавом поединке отобрал чемпионский пояс у Мэнни Пакьяо

Бой продлился все 12 раундов.

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12 Комментариев
Фотто со страницы Top Rank Boxing в твиттере
Фотто со страницы Top Rank Boxing в твиттере

2 июля в австралийском Брисбене состоялся вечер бокса, в главном событии которого филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) провел бой против местного боксера Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

На кону в поединке стоял титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, которым владел Пакьяо.

В первом раунде Хорн смотрелся предпочтительнее, так как наносил удары сериями и этим самым заставил Пакьяо больше времени проводить в обороне. Но в последующих раундах филиппинец приноровился к стилю бокса австралийца и начал его встречать акцентированными ударами. Порой боксеры шли на обмен ударами, в которых чуть интереснее смотрелся Хорн, хотя Пакьяо пару раз хорошо достал оппонента. В итоге, оба боксера получили сечки. 

В шестом раунде Хорн правым ударом серьезно потряс Мэнни, и все же Пакьяо устоял на ногах. В середине боя филиппинец уже не имел явного преимущества над соперником, поскольку хозяин ринга умело контратаковал и даже атаковал. Плюс ему в этом помогали габариты. 

В седьмом раунде Пакьяо получил вторую сечку в результате столкновения головами и, в общем-то, отдал раунд сопернику, который больше атаковал и, соответственно, больше попадал.  

В девятом раунде филиппинец пошел вперед и своей левой несколько раз серьезно попал по Хорну, тем самым воспользовавшись усталостью австралийца. Мэнни мог завершить бой нокаутом, но Джефф выстоял. 

Заключительные раунды боксеры провели с переменным успехом с измазанными кровью лицами, тем не менее победу судьи отдали австралийцу (115-113, 115-113,117-111).

Таким образом, Мэнни Пакьяо не смог отстоять свой чемпионский титул во втором полусреднем весе по версии WBO, потерпев седьмое поражение в карьере. В свою очередь Джефф Хорн отпраздновал 16 победу на ринге. 

 

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Дамир Вахитов Сегодня 11:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
Очень добротный поединок. Можно было давать 115-113 в любую из сторон. Первые и заключительные раунды по мне за Хорном, середина боя - за Паком. Зря недооценивали Хорна.
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Naiman Сегодня 11:17
Статус: Профи
Рейтинг: 302
Любой боксер из первой десятки 147 фунтов нокаутирует деревянного Хорна. Он же вообще никакущий. Пакьяо сегодня ничего не показал
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Шах Ермекулы Сегодня 11:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 157
Тормоз Мэни. Ставил то на тебя
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Naiman Сегодня 11:07
Статус: Профи
Рейтинг: 302
на Хорна 5,6 кефф давали.
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Nuka Bay Сегодня 11:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Naiman,а на победу со счетом 13
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Stanislav Сегодня 11:06
Статус: Профи
Рейтинг: 370
по мне так 114-114. Хорн молодой, новые лица приветствуются.
Ответить 1
 
Канат Дарбаев Сегодня 11:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
Хорн - грязный боец
Ответить 0
 
Darhan A. Сегодня 11:17
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 627
Габариты решили исход боя.
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 11:34
Статус: МСМК
Рейтинг: 772
Бои неплохой,Мэни ничем не удивил да и у Хорна не вижу хорошего в будущем. Иногда приходил к мысли,что с боксом надо уходить вовремя.
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Dias Olzhabek Сегодня 11:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Почему же не верили в ХорнаjQuery18106872992525617414_1498974723254
Ответить 0
 
Dias Olzhabek Сегодня 11:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Почему же не верили в ХорнаjQuery18106872992525617414_1498974723254
Ответить 0
 
Dias Olzhabek Сегодня 11:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Почему же не верили в ХорнаjQuery18106872992525617414_1498974723254
Ответить 0
 