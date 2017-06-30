Анкахас успешно провел защиту титула в бою с Теиру Киношитой

В седьмом раунде японец оказался на настиле ринга.
Сегодня 09:40
Ссылки по теме:
- Скандальный ирландский боксер Майкл Конлан одержал досрочную победу над Джареттом Оуэном
- Шейн Мозли-младший решением судей проиграл австралийскому средневесу Дэвиду Туссейнту
- Прямая трансляция боя Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн
Фото с сайта ringtv.com
Чемпион IBF во втором наилегчайшем весе филиппинец Джервин Анкахас (26-1-1, 17 КО) успешно защитил свой чемпионский титул во встрече с японцем Теиру Киношитой (25-1-1, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Первый раунд филиппинский боксер провел неубедительно, но затем активизировался и завладел инициативой на ринге. Анкахас своими "двоечками" замедлил движение оппонента, который во втором раунде получил рассечение правого глаза.
До седьмого раунда Киношита явных провалов не допускал, пока не пропустил злосчастный удар по корпусу и не оказался на настиле ринга. Рефери, посмотрев на заплывший глаз японца и его пошатнувшееся состоянии, принял справедливое решение остановить бой.
В результате, Джервин Анкахас одержал 27 победу, получившуюся на этот раз на редкость легкой в его профессиональной карьере. При этом поражение стало вторым для Теиру Киношита.
Отметим, что данный поединок прошел в андеркарте боя Пакьяо - Хорн в Брисбене (Австралия).
Первый раунд филиппинский боксер провел неубедительно, но затем активизировался и завладел инициативой на ринге. Анкахас своими "двоечками" замедлил движение оппонента, который во втором раунде получил рассечение правого глаза.
До седьмого раунда Киношита явных провалов не допускал, пока не пропустил злосчастный удар по корпусу и не оказался на настиле ринга. Рефери, посмотрев на заплывший глаз японца и его пошатнувшееся состоянии, принял справедливое решение остановить бой.
В результате, Джервин Анкахас одержал 27 победу, получившуюся на этот раз на редкость легкой в его профессиональной карьере. При этом поражение стало вторым для Теиру Киношита.
Отметим, что данный поединок прошел в андеркарте боя Пакьяо - Хорн в Брисбене (Австралия).