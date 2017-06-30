Шейн Мозли-младший решением судей проиграл австралийскому средневесу Дэвиду Туссейнту

Поединок прошел в андеркарте боя Пакьяо - Хорн.
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Шейн Мозли-младший. Фото с сайта fightnews.info
Американский боксер Шейн Мозли-младший (10-1-0, 7 КО), сын бывшего чемпиона мира Шейна Мозли, встретился с австралийским средневесом Дэвидом Туссейнтом (10-0-0, 8 КО) в андеркарте боя Пакьяо - Хорн, передает корреспондент Vesti.kz.
Первые три раунда хозяин ринга смотрелся предпочтительнее. Во всяком случае, наносил очень чувствительные удары. Мозли-младший не выглядел сильно потрясенным, но все же уступал австралийцу в движении и по точности попаданий ударов.
Лишь в середине боя американский боксер более-менее выровнял положение на ринге, но уже было понятно, что этот поединок ему не выиграть. В итоге, так и получилось. Туссейнт выиграл раздельным решением судей. Хотя публика недоумевала, как один из трех рефери отважился отдать предпочтение Мозли-младшему, выглядевшему, мягко говоря, неубедительно (77-76, 77-76, 75-77).
Таким образом, Дэвид Туссейнт одержал 11 победу в 11 поединках, тогда как Шейн Мозли-младший потерпел второе поражение в 11 встречах.
Первые три раунда хозяин ринга смотрелся предпочтительнее. Во всяком случае, наносил очень чувствительные удары. Мозли-младший не выглядел сильно потрясенным, но все же уступал австралийцу в движении и по точности попаданий ударов.
Лишь в середине боя американский боксер более-менее выровнял положение на ринге, но уже было понятно, что этот поединок ему не выиграть. В итоге, так и получилось. Туссейнт выиграл раздельным решением судей. Хотя публика недоумевала, как один из трех рефери отважился отдать предпочтение Мозли-младшему, выглядевшему, мягко говоря, неубедительно (77-76, 77-76, 75-77).
Таким образом, Дэвид Туссейнт одержал 11 победу в 11 поединках, тогда как Шейн Мозли-младший потерпел второе поражение в 11 встречах.