Прямая трансляция боя Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн

В андеркарте выступит ирландец Майкл Конлан.
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Мэнни Пакьяо и Джефф Хорн. Фото с сайта .blogspot.com
2 июля в австралийском Брисбене состоится вечер бокса, в главном событии которого филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) проведет бой против местного боксера Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО).
На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, которым сейчас владеет Пакьяо.
В андеркарте боя Пакьяо - Хорн пройдет еще шесть боев:
- скандальный ирландский боксер второго легчайшего веса Майкл Конлан (2-0, 2 КО) в третьем бою в профи встретится с австралийцем Джареттом Оуэном (5-4-3, 2 КО);
- чемпион IBF во втором наилегчайшем весе филиппинец Джервин Анкахас (26-1-1, 17 КО) будет защищать титул против японца Теиру Киношитой (25-1-1, 8 КО);
- россиянин Умар Саламов (19-0, 14 КО) и австралиец Дэмьен Хупер (12-1, 8 КО) поспорят за вакантные второстепенные титулы WBO International и IBF International;
- сын известного американского боксера Шейн Мозли-младший (10-1, 7 КО) встретится с австралийским средневесом Дэвидом Туссейнтом (10-0-0, 8 КО);
- в первом полусреднем весе пройдет бой австралицев Джонел Дапидран (8-1, 4 КО) - Брент Дэймс (5-0, 3 КО);
- откроют вечер боксеры второго наилегчайшего веса - австралиец Брок Джарвис (9-0, 8 КО) и индонезиец Каем Расманудин (20-19-3, 10 КО).
Трансляция андеркарта начнется в 7:00 по времени Астаны, а бой Пакьяо - Хорн ориентировочно стартует в 9:30.
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На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, которым сейчас владеет Пакьяо.
В андеркарте боя Пакьяо - Хорн пройдет еще шесть боев:
- скандальный ирландский боксер второго легчайшего веса Майкл Конлан (2-0, 2 КО) в третьем бою в профи встретится с австралийцем Джареттом Оуэном (5-4-3, 2 КО);
- чемпион IBF во втором наилегчайшем весе филиппинец Джервин Анкахас (26-1-1, 17 КО) будет защищать титул против японца Теиру Киношитой (25-1-1, 8 КО);
- россиянин Умар Саламов (19-0, 14 КО) и австралиец Дэмьен Хупер (12-1, 8 КО) поспорят за вакантные второстепенные титулы WBO International и IBF International;
- сын известного американского боксера Шейн Мозли-младший (10-1, 7 КО) встретится с австралийским средневесом Дэвидом Туссейнтом (10-0-0, 8 КО);
- в первом полусреднем весе пройдет бой австралицев Джонел Дапидран (8-1, 4 КО) - Брент Дэймс (5-0, 3 КО);
- откроют вечер боксеры второго наилегчайшего веса - австралиец Брок Джарвис (9-0, 8 КО) и индонезиец Каем Расманудин (20-19-3, 10 КО).
Трансляция андеркарта начнется в 7:00 по времени Астаны, а бой Пакьяо - Хорн ориентировочно стартует в 9:30.
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