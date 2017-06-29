Экс-тренер Ковалева назвал возможную дату дебюта Ивана Дычко в профессионалах

Он поделился своими впечатлениями от тренировки с казахстанцем.
Сегодня 17:31
Ссылки по теме:
- Американский промоутер официально объявил о подписании контракта с Иваном Дычко
- Призер Олимпиады Иван Дычко рассказал о своем контракте с американскими промоутерами
- Двукратный призер Олимпиад из Казахстана будет готовиться к дебюту на профи-ринге с бывшим тренером Сергея Ковалева
Фото с сайта Facebook.com
Экс-тренер российского профессионального боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свою первую тренировку с призером Олимпийских игр казахстанцем Иваном Дычко.
- Как вам первая тренировка с Дычко?
- Все прошло хорошо. Я увидел, что он хочет учиться и подняться на высший уровень. Он умный парень и, несмотря на языковой барьер, понимает, что мы пытаемся сделать. Сегодня мне понравилось, когда он начал делать ошибку, то начинал спрашивать у меня подсказки. Мне нравится, что он сообразительный парень. Он хочет учиться - и это самое главное. Я с нетерпением жду следующей тренировки, - признался Сантос.
- Ваша программа не показалась ему утомительной?
- Нет, он не был измотан, просто в это время было очень жарко. Я не буду спешить с Иваном. Со временем механика его тела улучшится, как и его профессиональный интеллект. Между любителями и профессионалами - большая разница. Необходимо постепенно вносить изменения в темп и стратегию.
- Как будет проходить учебный процесс? Кто будет его спарринг-партнерами?
- Слишком рано для спарринга, сначала я вместе с ним должен поработать над базовыми элементами. У него большой потенциал и нельзя торопиться. Спешка может повредить.
- Когда он будет готов к дебюту на профессиональном ринге?
- На мой взгляд, он вполне может провести свой первый матч где-то в конце августа. Но это лишь мое предположение. Главная задача - делать правильные вещи для карьеры Ивана. Также после каждого боя мы будем решать, готов ли он продолжать проводить поединки. В первую очередь я думаю о боксере, а затем меня интересуют дела промоутеров и фанатов.
Напомним, ранее стало известно, что Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 26-летний тяжеловес считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей.
Может к ним присоединится и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.
"Преследователь" Кличко и экс-соперник Жирова. Что нужно знать о "фабрике" промоутера Ивана Дычко
- Как вам первая тренировка с Дычко?
- Все прошло хорошо. Я увидел, что он хочет учиться и подняться на высший уровень. Он умный парень и, несмотря на языковой барьер, понимает, что мы пытаемся сделать. Сегодня мне понравилось, когда он начал делать ошибку, то начинал спрашивать у меня подсказки. Мне нравится, что он сообразительный парень. Он хочет учиться - и это самое главное. Я с нетерпением жду следующей тренировки, - признался Сантос.
- Ваша программа не показалась ему утомительной?
- Нет, он не был измотан, просто в это время было очень жарко. Я не буду спешить с Иваном. Со временем механика его тела улучшится, как и его профессиональный интеллект. Между любителями и профессионалами - большая разница. Необходимо постепенно вносить изменения в темп и стратегию.
- Как будет проходить учебный процесс? Кто будет его спарринг-партнерами?
- Слишком рано для спарринга, сначала я вместе с ним должен поработать над базовыми элементами. У него большой потенциал и нельзя торопиться. Спешка может повредить.
- Когда он будет готов к дебюту на профессиональном ринге?
- На мой взгляд, он вполне может провести свой первый матч где-то в конце августа. Но это лишь мое предположение. Главная задача - делать правильные вещи для карьеры Ивана. Также после каждого боя мы будем решать, готов ли он продолжать проводить поединки. В первую очередь я думаю о боксере, а затем меня интересуют дела промоутеров и фанатов.
Напомним, ранее стало известно, что Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 26-летний тяжеловес считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей.
Может к ним присоединится и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.
"Преследователь" Кличко и экс-соперник Жирова. Что нужно знать о "фабрике" промоутера Ивана Дычко