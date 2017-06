"Преследователь" Кличко и экс-соперник Жирова. Что нужно знать о "фабрике" промоутера Ивана Дычко

Казахстанец во второй раз пытается перейти в профессионалы.

Один из самых титулованных тяжеловесов Казахстана 26-летний Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Подробнее о заокеанской организации - в материале корреспондента Vesti.kz.



Руководителем компании является промоутер Крис Лоуренс. Базируется организация в Голливуде (штат Флорида). Лоуренс более 25 лет в спорте. Он известен своим неожиданным вариантом привлечения перспективных спортсменов в профессиональные боксеры. По его словам, добиться успеха может каждый при правильном подходе к делу.



Боксеры



Как и любые спортивные менеджеры, представители компании делают ставку на лидеров "продвижения". Конечно, самым известным клиентом The Heavyweight Factory, или "фабрики тяжеловесов", является экс-чемпион мира Шэннон The Cannon Бриггс (60-6-1, 53 КО), дебютировавший среди профессионалов еще в июле 1992 года.



Широкую рекламу Бриггсу сделало его неоднозначное преследование Владимира Кличко (64-5, 53 КО): титулованный украинец несколько раз подвергся эмоциональным атакам американца, но на ринг они так и не вышли. В то же время боксировал Шэннон со старшим из братьев - 12-раундовый поединок по очкам выиграл Виталий (45-2, 41 КО).



Есть у Бриггса и официальный допинговый скандал - в 2009 году была отменена его победа над Маркусом МаГи (23-19, 12 КО). Первоначально поединок завершился нокаутом в первом раунде, но этот результат был аннулирован - Шеннон попался на употреблении запрещенных препаратов.







Еще одним движком организации и будущей звездой является 25-летний Логан Юн (4-0, 4 КО). Как ни странно, не тяжеловес, а боксер полусреднего веса. Его позиционируют как будущего Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО). За плечами Логана добротная любительская карьера: бронзовый медалист юношеских Олимпийских игр, призер национального турнира "Золотые перчатки" и других юниорских состязаний.



С "фабрикой" Юн провел три последних своих боя, причем они уместились в один месяц (с 20 мая по 17 июня). Конечно, его оппозиция сейчас не так солидна, но это нормальное явление. Юн еще молод и очень амбициозен.



Есть в организации пример анонсированного перехода из одного вида спорта в другой. Разрекламированный игрок в американский футбол Джеймс Брайнт (4-1, 4 КО) в один момент сменил специализацию и стал боксером. Правда, профи-карьера его длительной не получилась: четыре победы при одном поражении. На это ушло у него всего восемь месяцев.



Тренеры



"Фабрика" всегда славилась добротным тренерским ресурсом. Помогает начинающим тяжеловесам сам Бриггс. За плечами ветерана 68 профессиональных поединков. Помимо битв с Виталием Кличко, вспомним, что в 1998 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBC с британцем Ленноксом Льюисом (41-2-1, 32 КО). В 2007 году выигранный у белоруса Сергея Ляховича (26-7, 16 КО) пояс WBO американец проиграл россиянину Султану Ибрагимову (22-1-1, 17 КО).



Другим опытным специалистом организации является еще один экс-чемпион мира Майкл Double M Мурер (52-4-1, 40 КО). Известный американский боксер владел поясами в двух весовых категориях - в полутяжелом весе и супертяжелом. В его карьере было несколько примечательных боев.







В апреле 1994 года он выиграл чемпионские пояса по версиям IBF и WBA у Эвандера Холифилда (44-10-2, 29 КО), но через полгода уступил их Джорджу Форману (76-5, 68 КО). Через два он снова стал чемпионом мира IBF и снова боксировал с Холифилдом. Правда, в этот раз выиграл Эвандер, пять раз отправив соперника в нокдаун.



Встречался Мурер с казахстанцем Василием Жировым (38-3-1, 32 КО). Для последнего это был практически дебют в супертяжелой весовой категории -второй после поражения по очкам от Джо Меси (36-0, 29 KO). Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде в пользу американца.



Напомним, 26-летний тяжеловес Иван Дычко вместе с Данияром Елеусиновым в начале года подписал контракт с австралийской промоутерской компанией, но позже расторг его из-за невыполнения работодателями своих обязательств. Позже стало известно, что олимпийский чемпион может вернуться в любительский бокс, а двукратный призер Олимпиад продолжит поиски вариантов на профи-ринге.



Фото telegraph.co.uk (1) и fightnews.ru (2).