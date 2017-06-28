"Преследователь" Кличко и экс-соперник Жирова. Что нужно знать о "фабрике" промоутера Ивана Дычко

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

"Преследователь" Кличко и экс-соперник Жирова. Что нужно знать о "фабрике" промоутера Ивана Дычко

Казахстанец во второй раз пытается перейти в профессионалы.

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Иван Дычко. Фото с сайта КФБ
Иван Дычко. Фото с сайта КФБ

Один из самых титулованных тяжеловесов Казахстана 26-летний Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Подробнее о заокеанской организации - в материале корреспондента Vesti.kz.

Руководителем компании является промоутер Крис Лоуренс. Базируется организация в Голливуде (штат Флорида). Лоуренс более 25 лет в спорте. Он известен своим неожиданным вариантом привлечения перспективных спортсменов в профессиональные боксеры. По его словам, добиться успеха может каждый при правильном подходе к делу.

Боксеры

Как и любые спортивные менеджеры, представители компании делают ставку на лидеров "продвижения". Конечно, самым известным клиентом The Heavyweight Factory, или "фабрики тяжеловесов", является экс-чемпион мира Шэннон The Cannon Бриггс (60-6-1, 53 КО), дебютировавший среди профессионалов еще в июле 1992 года.

Широкую рекламу Бриггсу сделало его неоднозначное преследование Владимира Кличко (64-5, 53 КО): титулованный украинец несколько раз подвергся эмоциональным атакам американца, но на ринг они так и не вышли. В то же время боксировал Шэннон со старшим из братьев - 12-раундовый поединок по очкам выиграл Виталий (45-2, 41 КО).

Есть у Бриггса и официальный допинговый скандал - в 2009 году была отменена его победа над Маркусом МаГи (23-19, 12 КО). Первоначально поединок завершился нокаутом в первом раунде, но этот результат был аннулирован - Шеннон попался на употреблении запрещенных препаратов.



Еще одним движком организации и будущей звездой является 25-летний Логан Юн (4-0, 4 КО). Как ни странно, не тяжеловес, а боксер полусреднего веса. Его позиционируют как будущего Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО). За плечами Логана добротная любительская карьера: бронзовый медалист юношеских Олимпийских игр, призер национального турнира "Золотые перчатки" и других юниорских состязаний.

С "фабрикой" Юн провел три последних своих боя, причем они уместились в один месяц (с 20 мая по 17 июня). Конечно, его оппозиция сейчас не так солидна, но это нормальное явление. Юн еще молод и очень амбициозен.

Есть в организации пример анонсированного перехода из одного вида спорта в другой. Разрекламированный игрок в американский футбол Джеймс Брайнт (4-1, 4 КО) в один момент сменил специализацию и стал боксером. Правда, профи-карьера его длительной не получилась: четыре победы при одном поражении. На это ушло у него всего восемь месяцев.

Тренеры

"Фабрика" всегда славилась добротным тренерским ресурсом. Помогает начинающим тяжеловесам сам Бриггс. За плечами ветерана 68 профессиональных поединков. Помимо битв с Виталием Кличко, вспомним, что в 1998 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBC с британцем Ленноксом Льюисом (41-2-1, 32 КО). В 2007 году выигранный у белоруса Сергея Ляховича (26-7, 16 КО) пояс WBO американец проиграл россиянину Султану Ибрагимову (22-1-1, 17 КО).

Другим опытным специалистом организации является еще один экс-чемпион мира Майкл Double M Мурер (52-4-1, 40 КО). Известный американский боксер владел поясами в двух весовых категориях - в полутяжелом весе и супертяжелом. В его карьере было несколько примечательных боев.



В апреле 1994 года он выиграл чемпионские пояса по версиям IBF и WBA у Эвандера Холифилда (44-10-2, 29 КО), но через полгода уступил их Джорджу Форману (76-5, 68 КО). Через два он снова стал чемпионом мира IBF и снова боксировал с Холифилдом. Правда, в этот раз выиграл Эвандер, пять раз отправив соперника в нокдаун.

Встречался Мурер с казахстанцем Василием Жировым (38-3-1, 32 КО). Для последнего это был практически дебют в супертяжелой весовой категории -второй после поражения по очкам от Джо Меси (36-0, 29 KO). Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде в пользу американца.

Напомним, 26-летний тяжеловес Иван Дычко вместе с Данияром Елеусиновым в начале года подписал контракт с австралийской промоутерской компанией, но позже расторг его из-за невыполнения работодателями своих обязательств. Позже стало известно, что олимпийский чемпион может вернуться в любительский бокс, а двукратный призер Олимпиад продолжит поиски вариантов на профи-ринге. 

Фото telegraph.co.uk (1) и fightnews.ru (2).

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