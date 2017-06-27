Данияр Елеусинов может подписать контракт с американскими промоутерами Ивана Дычко

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Данияр Елеусинов может подписать контракт с американскими промоутерами Ивана Дычко

Ранее олимпийские медалисты работали вместе с австралийской компанией.

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5 Комментариев
Елеусинов и Дычко. Коллаж pikore.co
Елеусинов и Дычко. Коллаж pikore.co
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об американском варианте продолжения карьеры и пожелал удачи Ивану Дычко в США.

"У меня те же самые менеджеры, что и у Ивана. Только сейчас ему подобрали других промоутеров. Изначально они (американская промоутерская компания The Heavyweight Factory - прим. автора) тоже мне предлагали контракт, когда я был в Майами. Все это время думал... Соглашаться или возвращаться в любители и потом другие варианты смотреть. Пока еще не определился", - рассказал Елеусинов.

- Потенциальный контракт с The Heavyweight Factory тоже сам по себе интересный вариант. И там есть интересные боксеры...

- Да, раньше были, наверное, интересные боксеры. Они набирают сейчас новых боксеров. Их у них не так много, но за кого они берутся, тех они плавно и хорошо ведут. Хорошие промоутеры. Работают на своего боксера... Не как у других компаний, где много боксеров, и сам пробивайся как хочешь... Эта компания бережно относится к своим боксерам. Я надеюсь, что и к Ивану они бережно будут относиться. Кого они подписывают боксеров, то они в рейтинге их стараются грамотно поднимать. И дальше работать с ними...

В принципе, я думаю, может быть, и мне рассмотреть этот вариант. Тем более они заинтересованы во мне. Когда интерес есть и переживания, это хорошо. 

- А когда они выходили с этим предложением?

- Примерно месяц-полтора назад.

- Данияр, я хотел уточнить, что когда был вариант с австралийцами, то была, как будто бы, проблема с оформлением документов...

- Нет, такой проблемы не было. Виза у нас есть. С австралийцами... С ними работа вообще не началась. Инвесторы отказались работать с австралийцами, и все.

Напомним, в январе текущего года олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и призер двух Олимпиад Иван Дычко перешли в профессиональный бокс, выбрав для дебюта полусредний вес. Определены были даже дата и место дебюта, но затем стало известно, что оба боксера расторгли свои контракты с австралийской компанией.

Сегодня, 29 июня, выяснилось, что 26-летний тяжеловес Иван Дычко подписал соглашение с американской компанией The Heavyweight Factory.
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Баке Сегодня 19:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
первый средний вес?)
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The Ring Сегодня 19:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Данияр хватить рвать ромашки, то это, то это. Неинтересно уже, раз ушел - вперед. В любителях уже готовят молодых проспектов
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мурат мукангалиев Сегодня 20:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 503
Пойдет проумоутер для первого раза, вырастети уйдете от него
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Darkhan Сегодня 20:28
Статус: Профи
Рейтинг: 480
Не знаю даже что то тянется долго
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Шах Ермекулы Сегодня 21:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
Тебе лучше в любителях остаться. И двух кратным чемпионом олимпиады стать
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