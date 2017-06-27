Данияр Елеусинов может подписать контракт с американскими промоутерами Ивана Дычко

Ранее олимпийские медалисты работали вместе с австралийской компанией.
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Елеусинов и Дычко. Коллаж pikore.co
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об американском варианте продолжения карьеры и пожелал удачи Ивану Дычко в США.
"У меня те же самые менеджеры, что и у Ивана. Только сейчас ему подобрали других промоутеров. Изначально они (американская промоутерская компания The Heavyweight Factory - прим. автора) тоже мне предлагали контракт, когда я был в Майами. Все это время думал... Соглашаться или возвращаться в любители и потом другие варианты смотреть. Пока еще не определился", - рассказал Елеусинов.
- Потенциальный контракт с The Heavyweight Factory тоже сам по себе интересный вариант. И там есть интересные боксеры...
- Да, раньше были, наверное, интересные боксеры. Они набирают сейчас новых боксеров. Их у них не так много, но за кого они берутся, тех они плавно и хорошо ведут. Хорошие промоутеры. Работают на своего боксера... Не как у других компаний, где много боксеров, и сам пробивайся как хочешь... Эта компания бережно относится к своим боксерам. Я надеюсь, что и к Ивану они бережно будут относиться. Кого они подписывают боксеров, то они в рейтинге их стараются грамотно поднимать. И дальше работать с ними...
В принципе, я думаю, может быть, и мне рассмотреть этот вариант. Тем более они заинтересованы во мне. Когда интерес есть и переживания, это хорошо.
- А когда они выходили с этим предложением?
- Примерно месяц-полтора назад.
- Данияр, я хотел уточнить, что когда был вариант с австралийцами, то была, как будто бы, проблема с оформлением документов...
- Нет, такой проблемы не было. Виза у нас есть. С австралийцами... С ними работа вообще не началась. Инвесторы отказались работать с австралийцами, и все.
Напомним, в январе текущего года олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и призер двух Олимпиад Иван Дычко перешли в профессиональный бокс, выбрав для дебюта полусредний вес. Определены были даже дата и место дебюта, но затем стало известно, что оба боксера расторгли свои контракты с австралийской компанией.
Сегодня, 29 июня, выяснилось, что 26-летний тяжеловес Иван Дычко подписал соглашение с американской компанией The Heavyweight Factory.
"У меня те же самые менеджеры, что и у Ивана. Только сейчас ему подобрали других промоутеров. Изначально они (американская промоутерская компания The Heavyweight Factory - прим. автора) тоже мне предлагали контракт, когда я был в Майами. Все это время думал... Соглашаться или возвращаться в любители и потом другие варианты смотреть. Пока еще не определился", - рассказал Елеусинов.
- Потенциальный контракт с The Heavyweight Factory тоже сам по себе интересный вариант. И там есть интересные боксеры...
- Да, раньше были, наверное, интересные боксеры. Они набирают сейчас новых боксеров. Их у них не так много, но за кого они берутся, тех они плавно и хорошо ведут. Хорошие промоутеры. Работают на своего боксера... Не как у других компаний, где много боксеров, и сам пробивайся как хочешь... Эта компания бережно относится к своим боксерам. Я надеюсь, что и к Ивану они бережно будут относиться. Кого они подписывают боксеров, то они в рейтинге их стараются грамотно поднимать. И дальше работать с ними...
В принципе, я думаю, может быть, и мне рассмотреть этот вариант. Тем более они заинтересованы во мне. Когда интерес есть и переживания, это хорошо.
- А когда они выходили с этим предложением?
- Примерно месяц-полтора назад.
- Данияр, я хотел уточнить, что когда был вариант с австралийцами, то была, как будто бы, проблема с оформлением документов...
- Нет, такой проблемы не было. Виза у нас есть. С австралийцами... С ними работа вообще не началась. Инвесторы отказались работать с австралийцами, и все.
Напомним, в январе текущего года олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и призер двух Олимпиад Иван Дычко перешли в профессиональный бокс, выбрав для дебюта полусредний вес. Определены были даже дата и место дебюта, но затем стало известно, что оба боксера расторгли свои контракты с австралийской компанией.
Сегодня, 29 июня, выяснилось, что 26-летний тяжеловес Иван Дычко подписал соглашение с американской компанией The Heavyweight Factory.