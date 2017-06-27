Американский промоутер официально объявил о подписании контракта с Иваном Дычко

Самым известным боксером компании является 45-летний боец.
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Иван Дычко. Фото с официального сайта КФБ
Казахстанец Иван Дычко официально стал боксером американской промоутерской компании The Heavyweight Factory, передает корреспондент Vesti.kz.
26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.
В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.
The Heavyweight Factory (Фабрика тяжеловесов) располагается в штате Флорида. Судя по странице компании в фейсбуке, она ведет свою историю с 2007 года. Официальный сайт не дает информации о подписанных ею боксерах, но на главной странице размещен анонс боя 45-летнего американца Шэннона Бриггса (60-6-1, 53 КО), который прославился поединками против британца Леннокса Льюиса (41-2-1, 32 КО), украинца Виталия Кличко (45-2, 41 КО) и американца Джорджа Формана (76-5, 58 КО).
В разделе "Вакансии" официального сайта The Heavyweight Factory висит объявление о поиске боксеров тяжелого веса. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 26 лет и весить 200 фунтов и выше. Принимаются заявки и от бывших спортсменов - бейсболистов, баскетболистов и экс-игроков в американский футбол. Претендентам обещают помощь в завоевании титула чемпиона мира.
Официальный Instagram The Heavyweight Factory используется и как личная страница промоутера и владельца компании Криса Лоуренса - там, например, публикуются фотографии его детей.
26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.
В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.
The Heavyweight Factory (Фабрика тяжеловесов) располагается в штате Флорида. Судя по странице компании в фейсбуке, она ведет свою историю с 2007 года. Официальный сайт не дает информации о подписанных ею боксерах, но на главной странице размещен анонс боя 45-летнего американца Шэннона Бриггса (60-6-1, 53 КО), который прославился поединками против британца Леннокса Льюиса (41-2-1, 32 КО), украинца Виталия Кличко (45-2, 41 КО) и американца Джорджа Формана (76-5, 58 КО).
В разделе "Вакансии" официального сайта The Heavyweight Factory висит объявление о поиске боксеров тяжелого веса. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 26 лет и весить 200 фунтов и выше. Принимаются заявки и от бывших спортсменов - бейсболистов, баскетболистов и экс-игроков в американский футбол. Претендентам обещают помощь в завоевании титула чемпиона мира.
Официальный Instagram The Heavyweight Factory используется и как личная страница промоутера и владельца компании Криса Лоуренса - там, например, публикуются фотографии его детей.