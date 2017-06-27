Американский промоутер официально объявил о подписании контракта с Иваном Дычко

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Американский промоутер официально объявил о подписании контракта с Иваном Дычко

Самым известным боксером компании является 45-летний боец.

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8 Комментариев
Иван Дычко. Фото с официального сайта КФБ
Иван Дычко. Фото с официального сайта КФБ
Казахстанец Иван Дычко официально стал боксером американской промоутерской компании The Heavyweight Factory, передает корреспондент Vesti.kz

26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии. 

В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании. 

The Heavyweight Factory (Фабрика тяжеловесов) располагается в штате Флорида. Судя по странице компании в фейсбуке, она ведет свою историю с 2007 года. Официальный сайт не дает информации о подписанных ею боксерах, но на главной странице размещен анонс боя 45-летнего американца Шэннона Бриггса (60-6-1, 53 КО), который прославился поединками против британца Леннокса Льюиса (41-2-1, 32 КО), украинца Виталия Кличко (45-2, 41 КО) и американца Джорджа Формана (76-5, 58 КО).  

В разделе "Вакансии" официального сайта The Heavyweight Factory висит объявление о поиске боксеров тяжелого веса. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 26 лет и весить 200 фунтов и выше. Принимаются заявки и от бывших спортсменов - бейсболистов, баскетболистов и экс-игроков в американский футбол. Претендентам обещают помощь в завоевании титула чемпиона мира. 

Официальный Instagram The Heavyweight Factory используется и как личная страница промоутера и владельца компании Криса Лоуренса - там, например, публикуются фотографии его детей. 

  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 08:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
почему бронза? он же серебро выиграл на ОИ!
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Kaizer Сегодня 10:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
Сеиткамал Каримсаков, к сожалению дважды бронзу.
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 10:08
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
Kaizer,да-да, сорри, с Левитом спутал.
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KAIRAT Сегодня 08:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6018
Какая то сомнительная контора? Лучше было бы пойти к леффлеру.чем к этим людям.
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Артур Карапетян Сегодня 08:57
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3667
Иван 2 раза выигрывал бронзовые медали на ОИ.
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Артур Карапетян Сегодня 08:59
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3667
2 серебра на ЧМ. а Алматы и Дохе.
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Рустем Таныспаев Сегодня 09:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 128
УДАЧИ ДЫЧКО
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Жан А. Сегодня 10:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1333
Малоизвестная, даже неизвестная компания.
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