Призер Олимпиады Иван Дычко рассказал о своем контракте с американскими промоутерами

По словам боксера, их цели в работе совпадают.

Двукратный призер Олимпиад Иван Дычко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему решил именно с американской компанией The Heavyweight Factory дебютировать на профессиональном ринге.



- Иван, американская компания уже объявила о соглашении с Вами, пообещав сделать Вас чемпионом мира. Почему выбрали именно этот вариант?



- Мы поговорили, и наши цели совпали. Мне показалось, что у этой компании есть возможности, чтобы их добиваться.



- Кто будет тренировать Вас?



- Буду работать с Дериком Сантосом.



- Когда стартует Ваш тренировочный лагерь?



- К тренировкам приступим в ближайшие дни. Завтра или послезавтра.



- А когда дебют?



- Посмотрим, как пойдет работа, и тогда можно будет говорить о дебюте. Я думаю, через месяц-полтора.



- А сам контракт на какой срок рассчитан? И какие у него условия?



- Контракт на пять лет. Условия меня устраивают.



Напомним, ранее стало известно, что двукратный олимпийский призер Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Работать с ним будет бывший тренер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева Дерик Сантос-Россарио.



Может к ним присоединиться и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.