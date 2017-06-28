Призер Олимпиады Иван Дычко рассказал о своем контракте с американскими промоутерами

По словам боксера, их цели в работе совпадают.
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Двукратный призер Олимпиад Иван Дычко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему решил именно с американской компанией The Heavyweight Factory дебютировать на профессиональном ринге.
- Иван, американская компания уже объявила о соглашении с Вами, пообещав сделать Вас чемпионом мира. Почему выбрали именно этот вариант?
- Мы поговорили, и наши цели совпали. Мне показалось, что у этой компании есть возможности, чтобы их добиваться.
- Кто будет тренировать Вас?
- Буду работать с Дериком Сантосом.
- Когда стартует Ваш тренировочный лагерь?
- К тренировкам приступим в ближайшие дни. Завтра или послезавтра.
- А когда дебют?
- Посмотрим, как пойдет работа, и тогда можно будет говорить о дебюте. Я думаю, через месяц-полтора.
- А сам контракт на какой срок рассчитан? И какие у него условия?
- Контракт на пять лет. Условия меня устраивают.
Напомним, ранее стало известно, что двукратный олимпийский призер Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Работать с ним будет бывший тренер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева Дерик Сантос-Россарио.
Может к ним присоединиться и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.