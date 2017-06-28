Двукратный призер Олимпиад из Казахстана будет готовиться к дебюту на профи-ринге с бывшим тренером Сергея Ковалева

Иван Дычко в ближайшие дни приступит к работе с ним.
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Бывший тренер российского экс-чемпиона мира Сергея Ковалева Дерик Сантос-Россарио будет готовить к дебюту на профессиональном ринге казахстанца Ивана Дычко, передает корреспондент Vesti.kz.
"Буду работать с Дериком Сантосом. К тренировкам приступим в ближайшие дни", - сообщил боксер.
С американским тренером казахстанец должен был начать сотрудничать и раньше, когда вместе с Данияром Елеусиновым заключал контракт с австралийской промоутерской компанией. Позже это соглашение было расторгнуто, и боксер с тренером так и не начали совместную работу.
Добавим, что ранее стало известно о заключении контракта между Иваном Дычко и американской компанией The Heavyweight Factory. С этой же организацией может начать работать и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.