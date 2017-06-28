Укушенный Тайсоном. Что нужно знать о карьере легенды бокса, который будет тренировать Ивана Дычко

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Жанузак Бобокалонов
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
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Укушенный Тайсоном. Что нужно знать о карьере легенды бокса, который будет тренировать Ивана Дычко

Боксеры будут работать в рамках проекта The Heavyweight.

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2 Комментария
Фото с сайта wrestlingua.com
Фото с сайта wrestlingua.com
Известный американский боксер-профессионал, экс-чемпион мира в двух весовых категориях, 54-летний Эвандер Холифилд будет помогать готовиться к профессиональному дебюту казахстанцу Ивану Дычко. Подробнее об именитом тяжеловесе - в материале корреспондента Vesti.kz.

С видом спорта, который сделает Холифилда легендой, американец познакомился в восемь лет. В профессиональный бокс Эвандер перешел через 14 лет. Этому предшествовала успешная любительская карьера, где он провел около 200 поединков: является вице-чемпионом Панамериканских игр-1983 и бронзовым призером Олимпиады-1984. Профессиональный дебют Эвандера состоялся 15 ноября 1984 года в Нью-Йорке и стал главным событием того вечера бокса. В рамках полутяжелого веса Холифилд по очкам победил соотечественника Лионеля Биарма.

Уже в 12-м профи-поединке Эвандер боксировал за пояс чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе и победил действующего обладателя титула Двайта Мухаммада Кави. Через несколько боев у Холифилда было уже три чемпионских титула: пояс IBF он отобрал у Рикки Паркера, а WBC - у Карлоса Де Леона. После этого Холифилд ушел в тяжелый вес.



Несколько "разогревочных" боев и американца вывели на бой с Джеймсом Дугласом, чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBC. Холифилда нокаутировал соперника в третьем раунде. Интересно, что сам Дуглас отнял эти пояса также победив нокаутом: после нокдауна в восьмом раунде, в десятом Джеймс безвозвратно на настил ринга отправил самого Майка Тайсона.

Два года успешно защищал свои позиции Холифилд. За этот период он победил Джорджа Формэна и Ларри Холмса. Первое поражение Эвандер потерпел в 29-м профессиональном поединке. Риддик Big Daddy Боуи, также подошедший к встрече без поражений (31 бой), по очкам победил чемпиона мира. Через год Холифилд взял реванш, но вернул только два потерянных пояса.

В период с 1994 по 1995 года американец проиграл еще два боя. Снова проиграл Риддику, а также Майклу Муреру. Встречался Холифилд дважды с "Железным" Майком и оба раза выиграл. Причем, во втором поединке Тайсон был дисквалифицирован: он дважды укусил соперника за ухо и бой был остановлен. Холифилд снова был на вершине... Правда, ненадолго.





Вслед за Тайсоном он прошел Мурера и Вона Бина и тут на его пути возник британец Леннокс Льюис. Первая их дуэль завершилась вничью, а во второй победу отдали Льюису. Стареющий Холифилд пытался еще биться за пояса, и какие-то даже выигрывал, но о полноценном возвращении некогда непобедимого боксера речи уже не шло.

В мае 2011 года 48-летний Холифилд провел свой последний профессиональный поединок. В Копенгагене американец техническим нокаутом победил местного ветерана Брайна Нильсена. В этом году американец введен в Международный зал боксерской славы.

О тренерской карьере Холифилда не так много информации, но его опыт и знания могут существенно помочь казахстанскому тяжеловесу. Основным тренером Иван Дычко будет бывший тренер Сергея Ковалева - Дерик Сантос-Россарио.





Напомним, ранее стало известно, что двукратный олимпийский призер Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 26-летний тяжеловес считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей.

Может к ним присоединиться и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.

Фото bigfightnews.com (1), REUTERS (2) и ffboxe.com (3)
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 20:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 808
Удачи , Ваня ! ! ! С такими данными можно встать чемпионом мира ! Физику и удар можно поставить !!!!
Ответить 1
 
Еркин Жаканов Сегодня 20:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1194
Ваня ! Все можно.! Не сдавайся!!! Ни кого не слушай.кому-то можно тебе тоже.себя покажеш и мир построиш.
Ответить 1
 