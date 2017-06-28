Укушенный Тайсоном. Что нужно знать о карьере легенды бокса, который будет тренировать Ивана Дычко

Боксеры будут работать в рамках проекта The Heavyweight.
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Фото с сайта wrestlingua.com
Известный американский боксер-профессионал, экс-чемпион мира в двух весовых категориях, 54-летний Эвандер Холифилд будет помогать готовиться к профессиональному дебюту казахстанцу Ивану Дычко. Подробнее об именитом тяжеловесе - в материале корреспондента Vesti.kz.
С видом спорта, который сделает Холифилда легендой, американец познакомился в восемь лет. В профессиональный бокс Эвандер перешел через 14 лет. Этому предшествовала успешная любительская карьера, где он провел около 200 поединков: является вице-чемпионом Панамериканских игр-1983 и бронзовым призером Олимпиады-1984. Профессиональный дебют Эвандера состоялся 15 ноября 1984 года в Нью-Йорке и стал главным событием того вечера бокса. В рамках полутяжелого веса Холифилд по очкам победил соотечественника Лионеля Биарма.
Уже в 12-м профи-поединке Эвандер боксировал за пояс чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе и победил действующего обладателя титула Двайта Мухаммада Кави. Через несколько боев у Холифилда было уже три чемпионских титула: пояс IBF он отобрал у Рикки Паркера, а WBC - у Карлоса Де Леона. После этого Холифилд ушел в тяжелый вес.
Несколько "разогревочных" боев и американца вывели на бой с Джеймсом Дугласом, чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBC. Холифилда нокаутировал соперника в третьем раунде. Интересно, что сам Дуглас отнял эти пояса также победив нокаутом: после нокдауна в восьмом раунде, в десятом Джеймс безвозвратно на настил ринга отправил самого Майка Тайсона.
Два года успешно защищал свои позиции Холифилд. За этот период он победил Джорджа Формэна и Ларри Холмса. Первое поражение Эвандер потерпел в 29-м профессиональном поединке. Риддик Big Daddy Боуи, также подошедший к встрече без поражений (31 бой), по очкам победил чемпиона мира. Через год Холифилд взял реванш, но вернул только два потерянных пояса.
В период с 1994 по 1995 года американец проиграл еще два боя. Снова проиграл Риддику, а также Майклу Муреру. Встречался Холифилд дважды с "Железным" Майком и оба раза выиграл. Причем, во втором поединке Тайсон был дисквалифицирован: он дважды укусил соперника за ухо и бой был остановлен. Холифилд снова был на вершине... Правда, ненадолго.
Вслед за Тайсоном он прошел Мурера и Вона Бина и тут на его пути возник британец Леннокс Льюис. Первая их дуэль завершилась вничью, а во второй победу отдали Льюису. Стареющий Холифилд пытался еще биться за пояса, и какие-то даже выигрывал, но о полноценном возвращении некогда непобедимого боксера речи уже не шло.
В мае 2011 года 48-летний Холифилд провел свой последний профессиональный поединок. В Копенгагене американец техническим нокаутом победил местного ветерана Брайна Нильсена. В этом году американец введен в Международный зал боксерской славы.
О тренерской карьере Холифилда не так много информации, но его опыт и знания могут существенно помочь казахстанскому тяжеловесу. Основным тренером Иван Дычко будет бывший тренер Сергея Ковалева - Дерик Сантос-Россарио.
Напомним, ранее стало известно, что двукратный олимпийский призер Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 26-летний тяжеловес считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей.
Может к ним присоединиться и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.
Фото bigfightnews.com (1), REUTERS (2) и ffboxe.com (3)
С видом спорта, который сделает Холифилда легендой, американец познакомился в восемь лет. В профессиональный бокс Эвандер перешел через 14 лет. Этому предшествовала успешная любительская карьера, где он провел около 200 поединков: является вице-чемпионом Панамериканских игр-1983 и бронзовым призером Олимпиады-1984. Профессиональный дебют Эвандера состоялся 15 ноября 1984 года в Нью-Йорке и стал главным событием того вечера бокса. В рамках полутяжелого веса Холифилд по очкам победил соотечественника Лионеля Биарма.
Уже в 12-м профи-поединке Эвандер боксировал за пояс чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе и победил действующего обладателя титула Двайта Мухаммада Кави. Через несколько боев у Холифилда было уже три чемпионских титула: пояс IBF он отобрал у Рикки Паркера, а WBC - у Карлоса Де Леона. После этого Холифилд ушел в тяжелый вес.
Несколько "разогревочных" боев и американца вывели на бой с Джеймсом Дугласом, чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBC. Холифилда нокаутировал соперника в третьем раунде. Интересно, что сам Дуглас отнял эти пояса также победив нокаутом: после нокдауна в восьмом раунде, в десятом Джеймс безвозвратно на настил ринга отправил самого Майка Тайсона.
Два года успешно защищал свои позиции Холифилд. За этот период он победил Джорджа Формэна и Ларри Холмса. Первое поражение Эвандер потерпел в 29-м профессиональном поединке. Риддик Big Daddy Боуи, также подошедший к встрече без поражений (31 бой), по очкам победил чемпиона мира. Через год Холифилд взял реванш, но вернул только два потерянных пояса.
В период с 1994 по 1995 года американец проиграл еще два боя. Снова проиграл Риддику, а также Майклу Муреру. Встречался Холифилд дважды с "Железным" Майком и оба раза выиграл. Причем, во втором поединке Тайсон был дисквалифицирован: он дважды укусил соперника за ухо и бой был остановлен. Холифилд снова был на вершине... Правда, ненадолго.
Вслед за Тайсоном он прошел Мурера и Вона Бина и тут на его пути возник британец Леннокс Льюис. Первая их дуэль завершилась вничью, а во второй победу отдали Льюису. Стареющий Холифилд пытался еще биться за пояса, и какие-то даже выигрывал, но о полноценном возвращении некогда непобедимого боксера речи уже не шло.
В мае 2011 года 48-летний Холифилд провел свой последний профессиональный поединок. В Копенгагене американец техническим нокаутом победил местного ветерана Брайна Нильсена. В этом году американец введен в Международный зал боксерской славы.
О тренерской карьере Холифилда не так много информации, но его опыт и знания могут существенно помочь казахстанскому тяжеловесу. Основным тренером Иван Дычко будет бывший тренер Сергея Ковалева - Дерик Сантос-Россарио.
Напомним, ранее стало известно, что двукратный олимпийский призер Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. 26-летний тяжеловес считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей.
Может к ним присоединиться и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.
Фото bigfightnews.com (1), REUTERS (2) и ffboxe.com (3)