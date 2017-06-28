Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд будет тренировать Ивана Дычко

Казахстанец подписал контракт с американской компанией The Heavyweight.
Сегодня 13:51
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Фото со страницы The Heavyweight Factory в Instagram
Американская компания The Heavyweight представила экс-чемпиона мира среди профессионалов Эвандера Холифилда как еще одного тренера для двукратного призера Олимпиад Ивана Дычко в подготовке к дебюту в США, передает корреспондент Vesti.kz.
Об этом американские промоутеры написали на своей официальной странице в Instagram.
"Эвандер Холифилд и Иван Дычко в боксерском зале сегодня. Эвандер будет помогать Ивану в подготовке к предстоящим боям", - говорится в сообщении.
54-летний Холифилд по прозвищу The Real Deal, являющийся бронзовым призером Олимпиады-1984, провел на профессиональном ринге 57 боев (44-10-2, 29 КО), был чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весе.
Напомним, ранее стало известно, что двукратный олимпийский призер Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Работать с ним будет бывший тренер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева Дерик Сантос-Россарио.
26-летний тяжеловес считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей.
Может к ним присоединиться и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов - боксер рассказал, что также рассматривает предложение от The Heavyweight Factory.