Головкин дерется по-русски. Кажется, что его легко обставить, но это не так - Игнасио Беристайн

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Головкин дерется по-русски. Кажется, что его легко обставить, но это не так - Игнасио Беристайн

Тренер Зала славы сравнил GGG с Костей Цзю.

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15 Комментариев
Игнасио Беристайн. Фото с сайта desdeelring.com
Игнасио Беристайн. Фото с сайта desdeelring.com

Мексиканский тренер Игнасио Беристайн, входящий в Зал славы и работающий с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, заявил, что Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) проиграет чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), если будет драться, как в последнем бою.

По мнению Беристайна, поединок "Канело" с Чавесом обнаружил у него проблемы в защите.

"Альварес оставляет желать лучшего. Единственное, что могу сказать, если он будет драться, как против Чавеса, Головкин победит. "Канело" - отличный наступательный боец, но ему не хватает оборонительных качеств. 

Головкин - боец, который дерется по-русски (Golovkin is a fighter who fights in the russian way - оригинал прим. ред.). Кажется, что его легко обставить, но это не так. Костя Цзю легко избил Чавеса-старшего и Мигеля Анхеля Гонсалеса. Они никогда не понимали, как он дерется. И если не понять, как дерется Головкин, то он, вероятно, выбьет "Канело". 

Можно сказать, что Головкин не слишком силен, но бьет он очень тяжело", - цитирует Беристайна boxingnews24.com.

Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец. 

  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 09:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 751
И у Кости и у Гены огромный опыт любительский карьеры, они дереться не по-русский а по советский.
Ответить 9
 
Ernat Сегодня 09:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1618
Гена - талантище, один на сто миллионов. И у него карагандинская школа бокса. И этом все сказано!
Ответить 3
 
Ersin Sauletov Сегодня 09:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 887
Гена біздің Қазақтын батыры!
Ответить 4
 
Рустем Таныспаев Сегодня 09:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Наш то по интересней
Ответить 1
 
Руся Махамбетов Сегодня 09:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 885
По русский қырта бер!
Ответить 5
 
Mr Сегодня 09:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 538
Адекватное мнение!
Ответить 0
 
jеan * Сегодня 10:05
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Гена дерется не по русски, а по казахски.. "уничтожить врага, вырвать его с корнем!"
Ответить 6
 
бакыт абимолдин Сегодня 10:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 143
)))
jеan *,оте дурыс айтасын
Ответить 2
 
Булат Балагур Сегодня 10:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1640
jеan *,
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 10:06
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6039
Можно сказать .что головкин .не очень силен.но бьет он очень тяжело.-говорит начо как же гена не силен. Если бьет очень тяжело)))
Ответить 5
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 10:21
Статус: Профи
Рейтинг: 438
На ютюбе есть видео его перевили что Головкин дерется по СССР школе
Ответить 1
 
Дюран Дюран Сегодня 11:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 569
У жилы Цзю и у Гены течёт корейская кровь! Смесь крови корейской и русской - это бомба!
Ответить -1
 
Жан А. Сегодня 14:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1335
Дюран Дюран, метисы вообще часто в чем-то талантливы...
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 12:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Жарище обеспечен на бой
Ответить 0
 
Рустам Бейсенбаев Сегодня 13:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
По советский вроде сказал, Костя вообще за Австралию в профи выступал !
Ответить 0
 