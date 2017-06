Головкин дерется по-русски. Кажется, что его легко обставить, но это не так - Игнасио Беристайн

Тренер Зала славы сравнил GGG с Костей Цзю.

Мексиканский тренер Игнасио Беристайн, входящий в Зал славы и работающий с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, заявил, что Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) проиграет чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), если будет драться, как в последнем бою.

По мнению Беристайна, поединок "Канело" с Чавесом обнаружил у него проблемы в защите.

"Альварес оставляет желать лучшего. Единственное, что могу сказать, если он будет драться, как против Чавеса, Головкин победит. "Канело" - отличный наступательный боец, но ему не хватает оборонительных качеств.

Головкин - боец, который дерется по-русски (Golovkin is a fighter who fights in the russian way - оригинал прим. ред.). Кажется, что его легко обставить, но это не так. Костя Цзю легко избил Чавеса-старшего и Мигеля Анхеля Гонсалеса. Они никогда не понимали, как он дерется. И если не понять, как дерется Головкин, то он, вероятно, выбьет "Канело".

Можно сказать, что Головкин не слишком силен, но бьет он очень тяжело", - цитирует Беристайна boxingnews24.com.

Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.