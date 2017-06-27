Головкин победит Альвареса с перевесом в четыре раунда или нокаутирует - Абель Санчес

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Головкин победит Альвареса с перевесом в четыре раунда или нокаутирует - Абель Санчес

Тренер GGG добавил, что фанаты увидят захватывающее противостояние.

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12 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес ожидает, что его подопечный победит мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) в непростом бою, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

"Это будет тяжелый бой для обоих боксеров, думаю, что оба будут пропускать удары. Думаю, что Альваресу будет причинен ущерб. Полагаю, что Головкин победит его по очкам со счетом 116-112 или нокаутирует его в 11-12-м раунде.

Думаю, что после восьмого раунда Головкин будет доминировать в поединке, полностью захватив инициативу. Это будет великий бой, где бойцы будут размениваться ударами, не боясь пропустить", - заявил Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Сам поединок пройдет на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).
  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
M585 Сегодня 15:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 931
Скорее бы уже!)))
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WARden Сегодня 16:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 860
115-116? Ты о чем Санчес? Если реально будет 115-116 то отдадут победу Альваресу со счетом наоборот и это как минимум. Только нокаут.
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ARE. A Сегодня 16:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
WARden, да, такой счёт не нужен)
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Серик Жахин Сегодня 16:46
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
WARden, Если Геннадий уступит 4 раунда то его счет будет 116, если не уступит ни одного раунда то счет 120. За каждый выигранный раунд дается 10 баллов, Санчес имеет ввиду очки ГГГ.
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WARden Сегодня 17:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 860
Серик Жахин, а это Санчес неправильно пишет не со счетом 115-116, а со счетом 116-112, 115-113 должен был сказать.
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Серик Жахин Сегодня 18:51
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
WARden, это не Санчес а наши горе переводчики - журналисты. На других сайтах 112-116.
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Занга Semey Сегодня 17:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1993
WARden, Санчес как всегда лукавит. Никто не знает настоящего плана на бой у GGG, только Геннадий и Абель.
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Даурен Сапаргалиев Сегодня 16:39
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Ждем тяжелого и зрелищного накаута от Гены и конечно же нокдауны тоже не помешают)
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serikjan79 Atash Сегодня 17:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Головкин должен брать как минимум 10 раундов. То есть победить почти все раунды, как это было с Мюррей. А нокаутировать этого коренастого малыша - трудновато. Вообще-то, как победить Альвареса показали Котто - в первой половине боя, и Лара в протяжении всего 12-ти раундов. Лара брал 7 раундов, 3 раунда ничейным, но победу присудили Альваресу. Головкинуа спасает нокаут или два нокдауна.
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Занга Semey Сегодня 17:35
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1993
serikjan79 Atash,чтобы победить по очкам,GGG нужно сделать минимум 3 нокдауна. Но мне кажется GGG нокаутирует Альвареса в своём репертуаре!
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Kaizer Сегодня 17:36
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6532
Санчес после свадьбы сына еще видать не отошел! ))
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3D Сегодня 17:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 840
Исправьте, в оригинале 116-112. (I think Golovkin wins 116-112 on the cards or stops him in the eleventh or twelfth round," Sanchez told On The Ropes Boxing Radio).
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