Головкин победит Альвареса с перевесом в четыре раунда или нокаутирует - Абель Санчес

Тренер GGG добавил, что фанаты увидят захватывающее противостояние.
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Фото с сайта boxingscene.com
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес ожидает, что его подопечный победит мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) в непростом бою, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Это будет тяжелый бой для обоих боксеров, думаю, что оба будут пропускать удары. Думаю, что Альваресу будет причинен ущерб. Полагаю, что Головкин победит его по очкам со счетом 116-112 или нокаутирует его в 11-12-м раунде.
Думаю, что после восьмого раунда Головкин будет доминировать в поединке, полностью захватив инициативу. Это будет великий бой, где бойцы будут размениваться ударами, не боясь пропустить", - заявил Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Сам поединок пройдет на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).
"Это будет тяжелый бой для обоих боксеров, думаю, что оба будут пропускать удары. Думаю, что Альваресу будет причинен ущерб. Полагаю, что Головкин победит его по очкам со счетом 116-112 или нокаутирует его в 11-12-м раунде.
Думаю, что после восьмого раунда Головкин будет доминировать в поединке, полностью захватив инициативу. Это будет великий бой, где бойцы будут размениваться ударами, не боясь пропустить", - заявил Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Сам поединок пройдет на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).