"Канело" отказался давать Головкину шанс на второй бой

В их контракте есть пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.
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Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) заявил, что намерен провести только один бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"У нас будет только один бой. Настолько я планирую доминировать над ним. Я перешел в 160 фунтов и буду драться против лучшего в этом весе. Как и говорил, я всегда хотел драться только с лучшими.
Я с нетерпением жду нашего поединка, я даже одержим этим. Моя команда и я пришли к выводу, что бой с Головкиным - это результат 14 лет напряженной работы, которая окупится 16 сентября", - заявил "Канело" в интервью latimes.com.
Бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец. При этом промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя утверждал, что этот бой требует трилогии.
"У нас будет только один бой. Настолько я планирую доминировать над ним. Я перешел в 160 фунтов и буду драться против лучшего в этом весе. Как и говорил, я всегда хотел драться только с лучшими.
Я с нетерпением жду нашего поединка, я даже одержим этим. Моя команда и я пришли к выводу, что бой с Головкиным - это результат 14 лет напряженной работы, которая окупится 16 сентября", - заявил "Канело" в интервью latimes.com.
Бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец. При этом промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя утверждал, что этот бой требует трилогии.