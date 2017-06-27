"Канело" отказался давать Головкину шанс на второй бой

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Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
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ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Лучший гол 17 тура КПЛ

"Канело" отказался давать Головкину шанс на второй бой

В их контракте есть пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.

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15 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) заявил, что намерен провести только один бой с чемпионом  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

"У нас будет только один бой. Настолько я планирую доминировать над ним. Я перешел в 160 фунтов и буду драться против лучшего в этом весе. Как и говорил, я всегда хотел драться только с лучшими.

Я с нетерпением жду нашего поединка, я даже одержим этим. Моя команда и я пришли к выводу, что бой с Головкиным - это результат 14 лет напряженной работы, которая окупится 16 сентября", - заявил "Канело" в интервью latimes.com.

Бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец. При этом промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя утверждал, что этот бой требует трилогии.
  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Рауан Еркебаев Сегодня 16:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 957
Хахаха что ты скажешь после нокаута теперь ,Гена тагы бір бой берш өтініш -деппа)))))))))))))
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ARE. A Сегодня 16:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
У Канело всё, не как у всех нормальных людей. Всегда какие-то свои правила, условия.
Кажется очкует он сильно.
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Талгат Жананбаев Сегодня 16:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 661
Мдаа,14 лет жесточайшего труда...коту под хвост
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Занга Semey Сегодня 17:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1993
А мне кажется карьера Альвареса пойдёт вниз. Потому что если Альварес проиграет GGG, то после поражения он проиграет таким средневесам как Джейкобс, Лемье и другие. В бою с GGG выявится истинный потенциал Альвареса. Может быть Альварес и просто искусственно раздутый чемпион.
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M585 Сегодня 16:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 931
Тебе нужно только один вопрос будет решить после того как тебя отправят в глубокий нокаут:
- "хочу ли я повторить это снова?". И скорее всего твой ответ будет: -"никогда в жизни!"
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Жумабай Санкубаев Сегодня 16:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 762
Давно поняли Рыжего, у него все силы ,помыслы брошены только на одну встречу,где не хочет давать действий для манёвра Геннадию! Этим самым он сам настроил Геннадия к бою.
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Сабит Оразбаев Сегодня 16:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2067
в случае поражения Канело будет реванш. Это походу ниче просто написали да?)
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Ernat Сегодня 16:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1613
1 бой - победа Гены техн. нокаутом. Реванш будет, это очень выгодно для Гены. Ждемс 16 сентября!
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Ernat Сегодня 16:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1613
1 бой - победа Гены техн. нокаутом. Реванш будет, это очень выгодно для Гены. Ждемс 16 сентября!
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CroCop Сегодня 16:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 197
Головкину второго боя и не нужно. Он и за один бой успеет разукрасить тебя.
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serikjan79 Atash Сегодня 17:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
CroCop, Вы правы, реванш, как правило, всегда собирает меньшее количество PPV. И менее интересен, бой Джошуа - Кличко 2, уже не так интересен. И еще, если Головкин - Альварес, будет драться с своими трилогиями до 2019 года (в этом году один, в следующем 2 боя), тогда, через два года потраченных на трилогию, этих уже догонят проспекты, перспективные и талантливые боксеры: братья Мурата, Чарло, Эндред, Деревянченко, Сулецки, Брэнт, Алим. Средний вес оживает. Все они станут непростыми соперниками для Головкина, и для Альвареса тем более. А в среднем весе всегда была своя элита, экс-чемпионы мира Куиллин, Джейкобс, Лемье, Энди Ли, Н Жикам - они не сможет противостоять "новой волне". А Мюррей, Юбенк, Коробов - уже в суперсреднем.
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Куандык Ахметжанов Сегодня 18:38
Статус: Профи
Рейтинг: 439
serikjan79 Atash,если будет рубиловка в первом бою , то PPV большое обеспечено во втором
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Аягоз Сегодня 17:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2318
Саулю терять нечего, ему нечего ставить на кон. Пояс "Ринг" "закрепленный" за ним его промоутером ничего не стоит. Он итак "подмял" под себя все условия: будучи претендентом выступает стороной "А", да и разделение гонораров 70/30 очень оскорбительно. То, что арену и судей выбирает "Канело" - это уже о чем-то говорит. Не забываем, что это Америка. Реванш - по его усмотрению...
Официально не подтверждает, будет ли он биться за титул ИБФ?. Мне кажется в этом одна из самых главных загвоздок. Думаю, Геннадию самое время не выставлять пояс ИБФ. Тем более совсем недавно (против Джейкобса) Геннадий его успешно защитил. "Канело" никогда не бился под эгидой ИБФ, и в ИБФ даже не рейтингуется. Как главному "манипулятору" весом Саулю важен этот аспект - он этим брал все предыдущие поединки.
Даже если на словах и по контракту, до боя Сауль выразит желание биться за пояс ИБФ и оплатит взнос, но всеравно в день боя сознательно не впишется в рамки превышения лимита ИБФ (не явится на взвешивание). Так делали против "ГГГ" Рубио (не уложился в 160 ф за сутки до боя), Джейкобс (не явился на контрольное взвешивание)...
Если не удастся "не выставить пояс ИБФ", то Геннадию стоит сознательно лишиться пояса ИБФ до гонга. Это того стоит.
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Kaizer Сегодня 17:35
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6532
потом сам за реваншем бегать будет! ведь по контракту право на реванш имеет только рыжий.
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айдос Сегодня 19:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Кім жеңілсе де қайта кездеседі екеуі, өйткені мында жақсы ақша бар ең маңыздысы , Майвез мен Марк те акша тауып пайда көру үшін кездесіп жатыр.
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