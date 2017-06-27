Гарантирую, 12 раундов не будет. Бой завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина - Альварес

Ранее "Канело" признал, что у GGG есть мексиканский стиль.
Сегодня 16:51
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Фото с сайта boxingscene.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) заверил, что он нокаутирует казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в их поединке 16 сентября.
"Вряд ли наш бой продлится все 12 раундов. Я могу гарантировать то, что он не пройдет всю дистанцию. Он завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина, без сомнений", - сказал Альварес в интервью TMZ.com.
Ранее мексиканец также заявил, что намерен провести с Головкиным только один бой, так как уверен в своей победе. При этом в их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения сможет воспользоваться только Альварес.
В то же время "Канело" признал, что у Головкина есть мексиканский стиль. По его словам, этот фактор пойдет на пользу их бою, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В этом бою казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и "Канело". Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.
"Вряд ли наш бой продлится все 12 раундов. Я могу гарантировать то, что он не пройдет всю дистанцию. Он завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина, без сомнений", - сказал Альварес в интервью TMZ.com.
Ранее мексиканец также заявил, что намерен провести с Головкиным только один бой, так как уверен в своей победе. При этом в их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения сможет воспользоваться только Альварес.
В то же время "Канело" признал, что у Головкина есть мексиканский стиль. По его словам, этот фактор пойдет на пользу их бою, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В этом бою казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и "Канело". Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.