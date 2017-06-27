Гарантирую, 12 раундов не будет. Бой завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина - Альварес

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Гарантирую, 12 раундов не будет. Бой завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина - Альварес

Ранее "Канело" признал, что у GGG есть мексиканский стиль.

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20 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) заверил, что он нокаутирует казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в их поединке 16 сентября.

"Вряд ли наш бой продлится все 12 раундов. Я могу гарантировать то, что он не пройдет всю дистанцию. Он завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина, без сомнений", - сказал Альварес в интервью TMZ.com.

Ранее мексиканец также заявил, что намерен провести с Головкиным только один бой, так как уверен в своей победе. При этом в их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения сможет воспользоваться только Альварес.

В то же время "Канело" признал, что у Головкина есть мексиканский стиль. По его словам, этот фактор пойдет на пользу их бою, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В этом бою казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и "Канело". Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.
  Комментариев: 20
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Комментарии

 
 
Aqmetov Kidirgali Сегодня 16:57
Статус: Профи
Рейтинг: 313
О жынды!)))
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Д'Артаньян Сегодня 19:18
Статус: Профи
Рейтинг: 300
Aqmetov Kidirgali, Если Генка сольет первому же топу в своей карьере, вот это ЖЫНДЫ будет настоящее
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Naiman Сегодня 20:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 292
Д Артаньян, А разве Альварес топ? По вашему мнению ведь кроме Андре Уорда не существует топов в боксе
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Дюран Дюран Сегодня 16:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Он почему то уверен... Может он стал сильнее Гена? Я уже начал бояться...Неужели проиграет Гена?
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 17:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
Дюран Дюран,да, все к этому идет
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 18:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 744
Сеиткамал Каримсаков,ты видимо такой же, как Дюран. Его уже не вылечит никакая медицина , только могила исправит. Есть ещё один дурачок -шымкент. пацанчик. Зарубите на носу Гена положит рыжего в 7-8 раунде!!!
Ответить 2
 
Д'Артаньян Сегодня 19:14
Статус: Профи
Рейтинг: 300
Каппас Жакупов, Да да , такие писаки как ты, писали что Джекобса до 7 раунда вперед ногами вынесут, а чуть Генку то не вынесли самого ахах
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Димьян Демидов Сегодня 17:01
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Канело больной ему лечиться надо
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Сабит Оразбаев Сегодня 17:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2067
Бастесейк бир мушек картошага)))
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M585 Сегодня 17:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 931
Канелло то сам никого толком не побил! У Гены процент нокаутов гораздо выше (89%) чем у Рыжего (67%). Все кого нокаутировал Канелло были меньше него и не в своих лучших годах! Рыжий даже не смог нокаутировать изможденного Чавеса Мл.! Нокаут будет, но только со стороны Геннадия! Рыжий ляжет к 10му раунду!
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Ersin Shakeev Сегодня 17:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
мандраж у него видимо.
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Kaizer Сегодня 17:34
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6532

эти тоже так говорили:
http://vesti.kz/blog/7995/post/1319/
http://vesti.kz/blog/7995/post/1320/
http://vesti.kz/blog/7995/post/783/
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Занга Semey Сегодня 17:41
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1993
Золотая курочка раскудахталась! )))
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3D Сегодня 17:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 840
Гена тоже нацелен на нокаут, так как понимает, что судьи однозначно будут на стороне Рыжего
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Darhan A. Сегодня 17:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 614
Может он поставит на кон весь свой гонорар, как сделал с Чавесом мл. Гене надо эту идею закинуть.
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Серик Жансеит Сегодня 18:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 206
Через чур уверен себе с одной стороны он таким образом тушит свой страх.
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Куандык Ахметжанов Сегодня 19:18
Статус: Профи
Рейтинг: 439
Психологический себя готовит стоя перед зеркалом повторяет "я самая привлекательная,я самая обаятельная " но каждый раз в конце разревется
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Arsen Abilgazyuly Сегодня 19:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
Сначала говорит "вряд ли", а потом "без
сомнений".
Как это понимать?
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айдос Сегодня 20:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Саулешка тізесісінің дірілдеп тұрғанын білдіртпеу үшін айтып тұр.
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Talgat Kasenov Сегодня 20:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 807
Для Сауль, наверное это к лучшему, что он родился и живет на такой континентальной территории... а может и к худшему ... кто его знает. Дело в том что Канелло еще не видел в жизни как МЕДВЕДЬ ЗАДИРАЕТ КАБАНЧИКА. То же будет в бою Головкин-Канелло.
Мне лично хочется, чтобы Геннадий по хорошему Канелло уронил для верности три раза, а потом просто забивание в кровь как было с Россадо, получится не бигдрамашоу а "МЕДВЕДЬ жестко здарал КАБАНА".
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