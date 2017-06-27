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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
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ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
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Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

WBC придумал новый специальный пояс для боя Головкина и "Канело"

При этом ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не будет драться с GGG за титул WBC.

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16 Комментариев
Фото: wbcboxing.com
Фото: wbcboxing.com
Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и бывшим чемпионом организации мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции в Мехико президент WBC Маурисио Сулейман представил три варианта специального чемпионского пояса для победителя боя между Головкиным и "Канело", который состоится 16 сентября. По итогам голосования будет выбран один из этих проектов.



При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя "Канело" с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в мае этого года. Однако Альварес отказался от него из-за прошлогоднего конфликта с организацией вокруг защиты титула с Головкиным.

Напомним, "Канело" владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным, и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.

Ожидается, что на кону поединка 16 сентября, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. Однако Альварес уже заявил, что не собирается претендовать на пояс от WBC.
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
serikjan79 Atash Вчера 09:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
У Сулеймана бесчисленное количество поясов. Но это - не тот пояс.
Ответить 2
 
Жан А. Вчера 12:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1333
serikjan79 Atash, ему надо пояс выпускать под цвет экипировки победителя. Т.е. перед боем иметь 2 варианта, и кто победит, тому и пояс под цвет его боксерских трусов или боксёрок...
Ответить 0
 
Kaizer Вчера 09:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
этой продажной роже Канело уже сказал, что не нуждается в их поясах, а он все равно придумывает все новые и новые ремешки.
за каждый поясок надо платить, Канело не будет платить, а Геннадию в силу своих хороших отношений с ВБС придется платить за этот кусок кожи.
Гене надо как то придумать, чтобы не выставлять пояс ВБС. Канело все равно его не хочет.
Ответить 3
 
Сабит Оразбаев Вчера 09:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2065
Штампуют спец пояса мать его
Ответить 3
 
Ержан Тулекпаев Вчера 09:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
На одном из поясов виднеется флаг Казахстана
Ответить 2
 
KAIRAT Вчера 09:37
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6018
Этим специальным поясам грош цена,маурисио может придумывать их бесконечно.но настоящим чемпионам по барабану их пояса придуманные.
Ответить 3
 
Бакытбек Кенжалин Вчера 09:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
Вот поэтому пояса теряют свою ценность. Он как китаец выпускает носки)))
Ответить 1
 
Бекбау Дан Вчера 09:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Маурисио уже не знает как с боксеров денежку сдирать))))))) фантазер еще тот ))))))))по ходу он думает что таким образом повышает статус организации )))) тогда как по сути вызывает ощущение отвращения)))))
какие- то рекламщики у него беспонтовые
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Ерсин Саулетов Вчера 10:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 871
эх Саке сенде коймасын
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Бейбут Есмурзин Вчера 11:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Сейчас в бокс дерутся не за пояса а за деньги.
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Каппас Жакупов Вчера 11:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Саулю не видать ни одного пояса, как своих ушей. В 7-8 раунде рыжий будет лежать!!!
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Рустам Бейсенбаев Вчера 11:29
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Канело как ребёнок вот эту игрушку хочу вот не надо, ещё под него весовые котегории подгоняють
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Altynbek Maulen Вчера 13:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
У кого есть контакты Маурисио, хотел заказать себе пояс.Классно у него получаются.
Ответить 1
 
Куандык Ахметжанов Вчера 16:14
Статус: Профи
Рейтинг: 437
Altynbek Maulen,
Ответить 0
 
Stanislav Вчера 14:35
Статус: Профи
Рейтинг: 368
А где пояс за бой Гены с Джейкобсом?!
Ответить 0
 
Хищник Хищников Вчера 14:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 977
Вести КЗ новость запостите...Жиров принял Ислам....
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