WBC придумал новый специальный пояс для боя Головкина и "Канело"

При этом ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не будет драться с GGG за титул WBC.
Вчера 08:57
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Фото: wbcboxing.com
Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и бывшим чемпионом организации мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На пресс-конференции в Мехико президент WBC Маурисио Сулейман представил три варианта специального чемпионского пояса для победителя боя между Головкиным и "Канело", который состоится 16 сентября. По итогам голосования будет выбран один из этих проектов.
При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя "Канело" с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в мае этого года. Однако Альварес отказался от него из-за прошлогоднего конфликта с организацией вокруг защиты титула с Головкиным.
Напомним, "Канело" владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным, и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.
Ожидается, что на кону поединка 16 сентября, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. Однако Альварес уже заявил, что не собирается претендовать на пояс от WBC.
На пресс-конференции в Мехико президент WBC Маурисио Сулейман представил три варианта специального чемпионского пояса для победителя боя между Головкиным и "Канело", который состоится 16 сентября. По итогам голосования будет выбран один из этих проектов.
При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя "Канело" с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в мае этого года. Однако Альварес отказался от него из-за прошлогоднего конфликта с организацией вокруг защиты титула с Головкиным.
Напомним, "Канело" владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным, и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.
Ожидается, что на кону поединка 16 сентября, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. Однако Альварес уже заявил, что не собирается претендовать на пояс от WBC.