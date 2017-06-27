"Канело" признал наличие мексиканского стиля у Головкина

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Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
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Актобе Шахтер 0:1
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Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
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Футбол. Кубок Конфедераций 2017
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Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
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Полански Недовесов 2:0
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Линфилд Ла-Фиорита 1:0
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Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
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Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
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Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Канело" признал наличие мексиканского стиля у Головкина

Мексиканский боксер также назвал сильные стороны GGG.

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14 Комментариев
Фото: vk.com/ggolovkin
Фото: vk.com/ggolovkin
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) признал, что у его будущего соперника - казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) просматривается мексиканский стиль.

"У него (Головкина) есть немного от мексиканского стиля. Он агрессивен, хороший панчер и у него отличный левый хук. Я же, ясное дело, мексиканец с мексиканской кровью. С учетом этого фанаты получат великий бой.

Я собираюсь наглядно показать, кто из нас - лучший боксер. Я одержим победой. 16 сентября вы увидите, что такое настоящий Mexican style", - цитирует "Канело" Boxingnews24.com.

При этом ранее мексиканец заявил о наличии пропасти между ним и теми, кого Головкин до этого отправил в нокаут. Также "Канело" рассказал, как ему нужно боксировать с GGG.

Сам поединок состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и "Канело". Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.
  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Кайсар Токенбаев Вчера 11:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
Казак стиль
Ответить 2
 
Дюран Дюран Вчера 11:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Какой мексиканский? У него - казахский стиль!
Ответить 3
 
Д'Артаньян Вчера 11:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
Дюран Дюран, Гена в США никогда не говорил что у него казахский стиль, он себя там даж казахом никогда не называет, а Абель Санчес называет его русским пареньком. В общем Генка там русский паренек с мексиканским стилем. А Макс Головкин недавно помню каналу ХБО говорил " У нас у Русских есть такая поговорка " . Правда я подзабыл что за поговорку он там упоминал.
Ответить -4
 
Занга Semey Вчера 14:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1987
Д Артаньян,у Геннадия в основе лежит как фундамент казахстанская школа бокса!
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Вчера 11:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Не знаю ,может стиль казахско-мексиканский,но кулак точно казахский (из признаний Геннадия:"Мен казакпын") !
Ответить 3
 
Д'Артаньян Вчера 11:52
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
Жумабай Санкубаев, Генка свой стиль мексиканским называет, других стилей не упоминает, один раз говорил про советскую школу
Ответить 0
 
shalkar yeleshev Вчера 11:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Гена бизнесмен ғо, Америкада мексикан стайл, Қазақстанда "мен қазақпын". Политкорректность. Бәрі мәз.
Ответить 1
 
Кайрат Нурахметов Вчера 11:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
shalkar yeleshev, durys ko, kazirdin zamany osyndai. Akwalaryn tartyp alyp Qaragandyda turli turli sportkompleks kurypjatyr. Osyndai Azamat bolu kerek nagyz qazaq! Otanyn oilau kerek
Ответить 1
 
Kaizer Вчера 11:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
как говорил Григорий Дрозд: у Геннадия есть необычный удар, которым он бьет как то сверху по голове, таким он нокаутировал Рубио. Это, наверное, казахстанская школа бокса!
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Рустам Бейсенбаев Вчера 12:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Дартоша он родился в Казахстане и вырос, на вид русский, стиль мексиканский, Американцы платят баксы, душа казахская это значить что вес мир апладирует Гене !
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Шах Ермекулы Вчера 12:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Главное он (3G) под Казахстанским флагом! О чём вы спорите?)
Ответить 2
 
АМИРХАН ЛЬЯНОВ Вчера 16:59
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Шах Ермекулы,И шапан қазақский
Ответить 0
 
serikjan79 Atash Вчера 12:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
У Головкина в фундаменте классическая советская классическая школа с казахстанским стилем (есть еще российский, украинский, кубинский стили этой школы - их четыре). Есть Головкина черты мексиканского стиля, это - от Санчеса, тренера.
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Timur Sultanov Вчера 15:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
В топку мексиканский стиль, наши Канат, Жанкош, Батыр и Аблайхан не раз валили на настил ринга этих мнксиканцев.
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