"Канело" признал наличие мексиканского стиля у Головкина

Мексиканский боксер также назвал сильные стороны GGG.
Вчера 11:06
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Фото: vk.com/ggolovkin
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) признал, что у его будущего соперника - казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) просматривается мексиканский стиль.
"У него (Головкина) есть немного от мексиканского стиля. Он агрессивен, хороший панчер и у него отличный левый хук. Я же, ясное дело, мексиканец с мексиканской кровью. С учетом этого фанаты получат великий бой.
Я собираюсь наглядно показать, кто из нас - лучший боксер. Я одержим победой. 16 сентября вы увидите, что такое настоящий Mexican style", - цитирует "Канело" Boxingnews24.com.
При этом ранее мексиканец заявил о наличии пропасти между ним и теми, кого Головкин до этого отправил в нокаут. Также "Канело" рассказал, как ему нужно боксировать с GGG.
Сам поединок состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и "Канело". Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.
"У него (Головкина) есть немного от мексиканского стиля. Он агрессивен, хороший панчер и у него отличный левый хук. Я же, ясное дело, мексиканец с мексиканской кровью. С учетом этого фанаты получат великий бой.
Я собираюсь наглядно показать, кто из нас - лучший боксер. Я одержим победой. 16 сентября вы увидите, что такое настоящий Mexican style", - цитирует "Канело" Boxingnews24.com.
При этом ранее мексиканец заявил о наличии пропасти между ним и теми, кого Головкин до этого отправил в нокаут. Также "Канело" рассказал, как ему нужно боксировать с GGG.
Сам поединок состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и "Канело". Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.