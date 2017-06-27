Жакиянов один из тех, кто начал с нуля и без большой поддержки, но добился таких высот. Снимаю шляпу - Стангрит

Одним из вариантов продолжения карьеры ZZ - объединительный бой.
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Жанат Жакиянов. Фото с сайта Hattonboxing.com
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал казахстанского боксера Жаната Жакиянова примером в спорте. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также отметил, что сейчас ZZ следует использовать свои возможности по-максимуму.
"Жакиянову выходить на объединительный бой не рано. Наоборот, самое время. Он вышел на высокие позиции, и нужно использовать все возможности. Драться с сильнейшими. Только так можно добиться целей и заработать денег. Жанату побед. Человек должен быть примером для многих с точки зрения упорства и нацеленности на результат. Один из тех, кто начал с нуля и без большой поддержки, но добился. Снимаю шляпу", - рассказал Стангрит.
Добавим, что Жанат Жакиянов стал чемпионом мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе, одержав в феврале победу над американцем Роуши Уорреном. С тех пор боксер не выходил на ринг, ожидая подходящий вариант. Планировалось, что ZZ выступит в вечере бокса в Астане. Однако, как сообщил его менеджер Филипп Фондю, из Казахстана конкретных предложений не поступило, и Жакиянов в столицу не приедет.
По словам того же Фондю, к завершению подходят переговоры с Эдди Хирном относительно объединительного поединка между казахстанцем и обладателем титула UBF британцем Райаном Барнеттой. Примерным сроком проведения большого боя значится сентябрь этого года.
"Жакиянову выходить на объединительный бой не рано. Наоборот, самое время. Он вышел на высокие позиции, и нужно использовать все возможности. Драться с сильнейшими. Только так можно добиться целей и заработать денег. Жанату побед. Человек должен быть примером для многих с точки зрения упорства и нацеленности на результат. Один из тех, кто начал с нуля и без большой поддержки, но добился. Снимаю шляпу", - рассказал Стангрит.
Добавим, что Жанат Жакиянов стал чемпионом мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе, одержав в феврале победу над американцем Роуши Уорреном. С тех пор боксер не выходил на ринг, ожидая подходящий вариант. Планировалось, что ZZ выступит в вечере бокса в Астане. Однако, как сообщил его менеджер Филипп Фондю, из Казахстана конкретных предложений не поступило, и Жакиянов в столицу не приедет.
По словам того же Фондю, к завершению подходят переговоры с Эдди Хирном относительно объединительного поединка между казахстанцем и обладателем титула UBF британцем Райаном Барнеттой. Примерным сроком проведения большого боя значится сентябрь этого года.