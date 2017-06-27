Жакиянов один из тех, кто начал с нуля и без большой поддержки, но добился таких высот. Снимаю шляпу - Стангрит

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Обсуждаемые

Лучший гол 17 тура КПЛ

Жакиянов один из тех, кто начал с нуля и без большой поддержки, но добился таких высот. Снимаю шляпу - Стангрит

Одним из вариантов продолжения карьеры ZZ - объединительный бой.

Ссылки по теме:

8 Комментариев
Жанат Жакиянов. Фото с сайта Hattonboxing.com
Жанат Жакиянов. Фото с сайта Hattonboxing.com
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал казахстанского боксера Жаната Жакиянова примером в спорте. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также отметил, что сейчас ZZ следует использовать свои возможности по-максимуму. 

"Жакиянову выходить на объединительный бой не рано. Наоборот, самое время. Он вышел на высокие позиции, и нужно использовать все возможности. Драться с сильнейшими. Только так можно добиться целей и заработать денег. Жанату побед. Человек должен быть примером для многих с точки зрения упорства и нацеленности на результат. Один из тех, кто начал с нуля и без большой поддержки, но добился. Снимаю шляпу", - рассказал Стангрит.

Добавим, что Жанат Жакиянов стал чемпионом мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе, одержав в феврале победу над американцем Роуши Уорреном. С тех пор боксер не выходил на ринг, ожидая подходящий вариант. Планировалось, что ZZ выступит в вечере бокса в Астане. Однако, как сообщил его менеджер Филипп Фондю, из Казахстана конкретных предложений не поступило, и Жакиянов в столицу не приедет.

По словам того же Фондю, к завершению подходят переговоры с Эдди Хирном относительно объединительного поединка между казахстанцем и обладателем титула UBF британцем Райаном Барнеттой. Примерным сроком проведения большого боя значится сентябрь этого года.
  Комментариев: 8
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Naiman Сегодня 20:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 292
Ну Жакиянову и Головкину точно никто не помогал тут все верно. Другое дело что все кому не лень теперь присосались к славе Геннадия
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 20:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1832
Жакиянов наша гордость!
Ответить 1
 
айдос Сегодня 20:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Жанат Жакиянов Жігіт ! ЖЖЖ.
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 20:32
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Вот этот парень всего сам добился, как говорится пробился через темные подвалы, а Головкина поддерживала самрук казына холдинг, цеснабанк и так далее...вся верхушка работает по сей день на него
Ответить 0
 
Blackwolf ! Сегодня 22:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
WBOKING,
Ответить 0
 
Рустам Бейсенбаев Сегодня 21:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
WBIKING зависть душит, диванный эксперт, GGG сам себя сделал ! Того же Поветкина или Лебедя возми за пределы Москвы не где боксировали их гос буджет спонсирует
Ответить 1
 
Talgat Kasenov Сегодня 21:33
Статус: МСМК
Рейтинг: 807
У Жаната и у Геннадия есть похожие и очень хорошие черты - упорство, хладнокровие, открытость и отсюда безграничный талант. Всем нужно ориентироваться на них.
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 22:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
....убивает фраза / ....из Казахстана КОНКРЕТНЫХ / предложений не поступало ! Наши чинушки пропукали бой ГГГ , конференцию и бой ZZ !!! Только пустоЗВОНИТЬ молодцы !
Ответить 1
 