ТОПы и "мешкобои". Кого нужно спасать в профессиональном боксе Казахстана?

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Лучший гол 17 тура КПЛ

ТОПы и "мешкобои". Кого нужно спасать в профессиональном боксе Казахстана?

В списке 10 лучших боксеров страны.

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18 Комментариев
Коллаж Vesti.kz
Коллаж Vesti.kz

В казахстанском профессиональном боксе более 50 спортсменов. Каждый хочет быть чемпионом мира, но не у каждого это получится. Некоторых даже торопятся списать, называя "мешкобоями". Vesti.kz предлагает небольшой рейтинг.

Кто такой "мешкобой"?

Болельщики любят ругать отечественных боксеров за выбор себе в соперники "слабую" оппозицию. Хотя в том же футболе мы почему-то наоборот радуемся, что оппонент заведомо аутсайдер - значит наш клуб пройдет дальше. В боксе ситуация несколько иная. Вид спорта - индивидуальный. Каждый бой дает рейтинг, а поражение - минус к статистике.

Другое дело, что и увязать в избиение "более слабых" тоже не стоит. Естественно, нужны деньги и добротный промоушн. Боксера должны "двигать", чтобы он чувствовал себя в тонусе, и постоянно работал над собой. Рос в профессиональном плане, а не топтался на месте.

Что мы хотим сделать сейчас? Взять ведущих казахстанских боксеров-профессионалов, и поделить их на категории. Предлагаем несколько номинаций.

"Утопающие"

Настоящих "мешкобоев" в Казахстане нет. Каждый боксер работает с претензией на чемпионство, но есть кандидаты, которые вязнут в трясине профи-бокса, и теряют свои перспективы. Так сказать, "тонут". Им нужно срочно что-то менять в карьере.

1. Канат Ислам (24-0-0, 19 КО)

32-летнему боксеру откровенно не везет. Он мог быть намного выше сейчас, но его сыновьи чувства благодарности мешают ему двигаться дальше. Да, будет сентябрьский бой в Астане, и он будет титульным. Во-первых, каким будет уровень значимости пояса. Во-вторых, что даст потенциальный поединок с нераскрученным американцем Джеймсом Кирклендом?



Из всех боксеров, чье имя на слуху, карьера Ислама расстраивает больше других. Если ближайший год-два он не выйдет на бой хотя бы за "временного" чемпиона мира, то он вряд ли и сам будет удовлетворен своей карьерой.

2. Иса Акбербаев (18-0-0, 13 КО)

Сильнейший казахстанский боксер первого тяжелого веса уже полгода вне ринга. У него есть определенные перспективы, но полностью себя еще не раскрыл. 33-летний Акбербаев владеет мировым поясом по версии GBC, и все... 

Техничный и атлетичный Акбербаев способен на большее, но у него как-то не складывается. Не хотелось бы, чтобы Иса так и не провел главный бой в своей карьере.

3. Бахтияр Эюбов (13-0-0, 11 КО)

Агрессивный боксер. Будет на ринге биться до последнего в любой ситуации, и пока это приносит ему успех на профессиональном ринге. Его соперникам не позавидуешь. Но еще какое-то время назад были разговоры о его переходе на ведущие каналы и хорошие контракты...

Но 30-летний Эюбов до сих пор заметно вперед не продвинулся. Единственное светлое пятно - победа над опытным Каримом Мейфилдом. Время у Бахтияра еще есть. Может быть, в ближайшее время он все-таки выйдет на достойных соперников.

Кандидаты с перспективой

1. Батыр Джукембаев (9-0-0, 8 КО);
2. Жанкош Тураров (21-0-0, 15 КО);
3. Бекман Сойлыбаев (11-0-0, 4 КО);
4. Мадьяр Ашкеев (8-0-0, 4 КО);
5. Айдос Ербосынулы (6-0-0, 5 КО).

Эту группу боксеров объединяют отличные возможности для повышения. Каждый из них, это квалифицированный боксер, который первый экзамен уже прошел. Но нужно учесть, что они в промежуточной зоне. Для повышения им нужно биться с хорошей оппозицией и брать пояса.



Иначе их перспективы будут уменьшаться, а сами не получат признание и титулы. Этот квинтет боксеров сейчас движется в авангарде казахстанского профессионального бокса, но расслабляться им не стоит. За ними - голодные новички. 

Только ТОПы

Заслуженные звезды, чью карьеру вовремя "подхватили" грамотные менеджеры. А ведь если бы не это вмешательство, то и они могли "провалиться", так о себе и не заявив.

1. Геннадий Головкин (37-0-0, 33 КО);

35-летний Головкин властвует в среднем весе, но ведь так было не всегда. До американского этапа карьеры GGG не был так раскручен и популярен, как сейчас. В своем дивизионе он перебил всех лучших и сейчас находится в шаге от перехода в другую категорию. Цель - абсолютный чемпион мира.



2. Жанат Жакиянов (27-1-0, 18 КО);

О 33-летнем Жакиянове всерьез заговорили не так давно. Знали, что в легчайшем весе у Казахстана есть сильный боксер, но к большим поясам он не имел подхода. В ноябре 2015 года казахстанец выиграл пояс "временного" чемпиона мира по версии WBA, а в феврале текущего года стал суперчемпионом этой организации. Цель - объединение поясов.

Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай (1 и 2) и roundbyroundboxing.com (3).

  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Kuanysh Manambayev Сегодня 14:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 692
Статейка не О чем! Смысл его опубликование не вижу, или Вам уже нечего писать...
Ответить -3
 
Кихмет Гусеинов Сегодня 14:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Kuanysh Manambayev, да нет, статья как раз таки очень правильная, все по полочкам разложили, кто есть кто, так сказать показали как есть, без налета урапатриотизма и прочих необъективных явлений.
Ответить 0
 
Kuanysh Manambayev Сегодня 15:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 692
Кихмет Гусеинов, Лично мое мнение: То что они написали все уже давно знают, то есть интересующие люди знают об этом...
Ответить 0
 
Д'Артаньян Сегодня 14:52
Статус: Профи
Рейтинг: 300
Kuanysh Manambayev, Кто такой "мешкобой"? Ответ : Головкин ! По 4 мешка в год убивает
Ответить -4
 
Kuanysh Manambayev Сегодня 15:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 692
Д Артаньян,ООО где был то? Что то тебя давно не видели... Слово про мешкобой и ты Тут как тук.
Ответить 2
 
Blackwolf ! Сегодня 16:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
Д Артаньян,
Ответить 2
 
Naiman Сегодня 20:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 292
Ну наконец то меня услышали. Я всю жизнь говорил вам что Оралман еще тот мешкобой. А Акбербаев и Эюбов как раз таки те самые мешки.
Ответить -1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 20:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7503
Naiman,
Ответить 1
 
еркен абильданов Сегодня 14:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 166
Да, млин... Печалько... Окромя Гены и Жакиянова, никто серьезно не продвинулся. Рева - менеджер так себе, поэтому не слышно о новых и значимых боях Батыра и Хусаинова... Вот уж Батыру не нужны мешки точно, нужны... кто там в его весовой категории? Индонго? Теренс Кроуфорд? Ну ладно, высоковато, ну тогда для начала хотя бы соседей побить, россиян. Ну вот того, кого Индонго нежданно нокаутировал, фамилию забыл, Тришкин? Или Руслана Проводникова того же самого. Но конечная цель - Кроуфорд. Вот такие бои нужны Батыру. Примерно так же в своей весовой категории нужно двигаться Хусаинову. Сомневаюсь, что Реве по силам все это. Вообще нам нужно выращивать своих промоутеров, причем на начальном этапе можно дать промоутерам государственную поддержку. Вот тот же Шуменов, боксер он так себе, но задатки хорошего промоутера проявляет. С капиталом ему нужно помочь через господдержку
Ответить 2
 
Kazclubs in Eurocups Сегодня 14:41
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Какой-то совсем короткий список перспективных. Әли Ахмедов, Мейірім Нұрсұлтанов почему-то не попали. Коточигов қайда? Абылайхан Құсайынов, Сабиров? и т.д.
Ответить 2
 
БолеLshiK Сегодня 15:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Хотя на всех проспектах внутри республики позиционируемся боксерской державой. Ни одной нормальной конторы профи. Как везде куча экспертов, олимпийских чемпионов и бла, бла, бла. Уже давно организовали бы "Астана голд", подтянули бы олимпийцев в профессионалы. И начали бы бить всяких детей-делахоий
Ответить 3
 
Шах Ермекулы Сегодня 15:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
Единственный впечетляющий боксер - 3G, пока из этого списка.
Ответить 0
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 15:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 740
Шах Ермекулы вы наверное бокс смотрите последние три года? 4 года назад у Гены рекордс и бой было как у Жанхоша Турарова есть очень перспективные Батыр Джукембаев,Аблайхан Хусайнов, Али Ахмедов , кто писал что Бейбут Шуменов боксер так себе этот боксер так себе за 17 боев выиграл 4 чемпиона, 7 претендента уже 8 бою дралься за полноценный пояс ЧМ, чемпион двух весовых категориях даже Гене далеко до показателям Бейбута.
Ответить 2
 
еркен абильданов Сегодня 16:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 166
Сырым Ажгалиев, ну ок, хороший боксер, но в последний бой "не пошел" не потому что прямо таки болен, а потому, что шансов отстоять пояс НЕ БЫЛО! О чем спорить, Шуменов по факту уже вне спорта, давайте лучше обсудим, какую пользу еще можно получить с Бейбута? Хоть какую-то пользу, хоть, что называется шерсти клок... Вот и пусть станет промоутером
Ответить 0
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 16:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 740
Еркен Абильданов вы где видели чисто американский или мексиканский промоушн, как всегда наши казахи хотят чтоб было Баке, Маке чтоб им создавали тепличное условие.Если собрать 5-6 казахстанских боксеров одном месте не будет проф роста и адаптации к американскому укладу жизни.
Ответить 0
 
jеan * Сегодня 19:16
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Фируза Шарипова ещё есть)
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 19:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
jеan *,
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 19:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 744
Наш Казахстан богат на одарённых боксёров. Пожелаем им здоровья и успехов!
Ответить 1
 