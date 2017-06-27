ТОПы и "мешкобои". Кого нужно спасать в профессиональном боксе Казахстана?

В списке 10 лучших боксеров страны.

В казахстанском профессиональном боксе более 50 спортсменов. Каждый хочет быть чемпионом мира, но не у каждого это получится. Некоторых даже торопятся списать, называя "мешкобоями". Vesti.kz предлагает небольшой рейтинг.



Кто такой "мешкобой"?



Болельщики любят ругать отечественных боксеров за выбор себе в соперники "слабую" оппозицию. Хотя в том же футболе мы почему-то наоборот радуемся, что оппонент заведомо аутсайдер - значит наш клуб пройдет дальше. В боксе ситуация несколько иная. Вид спорта - индивидуальный. Каждый бой дает рейтинг, а поражение - минус к статистике.



Другое дело, что и увязать в избиение "более слабых" тоже не стоит. Естественно, нужны деньги и добротный промоушн. Боксера должны "двигать", чтобы он чувствовал себя в тонусе, и постоянно работал над собой. Рос в профессиональном плане, а не топтался на месте.



Что мы хотим сделать сейчас? Взять ведущих казахстанских боксеров-профессионалов, и поделить их на категории. Предлагаем несколько номинаций.



"Утопающие"



Настоящих "мешкобоев" в Казахстане нет. Каждый боксер работает с претензией на чемпионство, но есть кандидаты, которые вязнут в трясине профи-бокса, и теряют свои перспективы. Так сказать, "тонут". Им нужно срочно что-то менять в карьере.



1. Канат Ислам (24-0-0, 19 КО)



32-летнему боксеру откровенно не везет. Он мог быть намного выше сейчас, но его сыновьи чувства благодарности мешают ему двигаться дальше. Да, будет сентябрьский бой в Астане, и он будет титульным. Во-первых, каким будет уровень значимости пояса. Во-вторых, что даст потенциальный поединок с нераскрученным американцем Джеймсом Кирклендом?







Из всех боксеров, чье имя на слуху, карьера Ислама расстраивает больше других. Если ближайший год-два он не выйдет на бой хотя бы за "временного" чемпиона мира, то он вряд ли и сам будет удовлетворен своей карьерой.



2. Иса Акбербаев (18-0-0, 13 КО)



Сильнейший казахстанский боксер первого тяжелого веса уже полгода вне ринга. У него есть определенные перспективы, но полностью себя еще не раскрыл. 33-летний Акбербаев владеет мировым поясом по версии GBC, и все...



Техничный и атлетичный Акбербаев способен на большее, но у него как-то не складывается. Не хотелось бы, чтобы Иса так и не провел главный бой в своей карьере.



3. Бахтияр Эюбов (13-0-0, 11 КО)



Агрессивный боксер. Будет на ринге биться до последнего в любой ситуации, и пока это приносит ему успех на профессиональном ринге. Его соперникам не позавидуешь. Но еще какое-то время назад были разговоры о его переходе на ведущие каналы и хорошие контракты...



Но 30-летний Эюбов до сих пор заметно вперед не продвинулся. Единственное светлое пятно - победа над опытным Каримом Мейфилдом. Время у Бахтияра еще есть. Может быть, в ближайшее время он все-таки выйдет на достойных соперников.



Кандидаты с перспективой



1. Батыр Джукембаев (9-0-0, 8 КО);

2. Жанкош Тураров (21-0-0, 15 КО);

3. Бекман Сойлыбаев (11-0-0, 4 КО);

4. Мадьяр Ашкеев (8-0-0, 4 КО);

5. Айдос Ербосынулы (6-0-0, 5 КО).



Эту группу боксеров объединяют отличные возможности для повышения. Каждый из них, это квалифицированный боксер, который первый экзамен уже прошел. Но нужно учесть, что они в промежуточной зоне. Для повышения им нужно биться с хорошей оппозицией и брать пояса.







Иначе их перспективы будут уменьшаться, а сами не получат признание и титулы. Этот квинтет боксеров сейчас движется в авангарде казахстанского профессионального бокса, но расслабляться им не стоит. За ними - голодные новички.



Только ТОПы



Заслуженные звезды, чью карьеру вовремя "подхватили" грамотные менеджеры. А ведь если бы не это вмешательство, то и они могли "провалиться", так о себе и не заявив.



1. Геннадий Головкин (37-0-0, 33 КО);



35-летний Головкин властвует в среднем весе, но ведь так было не всегда. До американского этапа карьеры GGG не был так раскручен и популярен, как сейчас. В своем дивизионе он перебил всех лучших и сейчас находится в шаге от перехода в другую категорию. Цель - абсолютный чемпион мира.







2. Жанат Жакиянов (27-1-0, 18 КО);



О 33-летнем Жакиянове всерьез заговорили не так давно. Знали, что в легчайшем весе у Казахстана есть сильный боксер, но к большим поясам он не имел подхода. В ноябре 2015 года казахстанец выиграл пояс "временного" чемпиона мира по версии WBA, а в феврале текущего года стал суперчемпионом этой организации. Цель - объединение поясов.



Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай (1 и 2) и roundbyroundboxing.com (3).